Газована вода вбиває: що потрібно знати українцям

04.11.17 15:39Сколько просмотров этой статьи84Сколько комментариев этой статьи0

Регулярне вживання газованих напоїв сприяє розвитку метаболічного синдрому, який призводить до цукрового діабету і серцево-судинних захворювань.

До такого висновку прийшли вчені з ПАР, передає “Народна Правда” з посиланням на Daily Mail.

Дослідники провели метааналіз 36 досліджень, присвячених вживанню підсолоджених напоїв. З’ясували, що одна баночка газованої в тиждень призводить до підвищення кров’яного тиску. Вживання більше 2 банок пов’язано з ризиком виникнення цукрового діабету 2-го типу.

Стандартна банка Coca-Cola об’ємом 0,33 л містить близько 39 г цукру, що на 14 г більше денної норми для дорослої людини.

Раніше повідомлялося, що дослідження американських вчених встановили шкідливий вплив газованих напоїв на роботу серця.

А іспанські дослідники підтвердили негативний вплив на функції людського організму від жирної їжі, в тому числі фаст-фуду.

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Суббота, 04.11.2017

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