Газована вода вбиває: що потрібно знати українцям Регулярне вживання газованих напоїв сприяє розвитку метаболічного синдрому, який призводить до цукрового діабету і серцево-судинних захворювань. До такого висновку прийшли вчені з ПАР, передає “Народна Правда” з посиланням на Daily Mail. Дослідники провели метааналіз 36 досліджень, присвячених вживанню підсолоджених напоїв. З’ясували, що одна баночка газованої в тиждень призводить до підвищення кров’яного тиску. Вживання більше 2 банок пов’язано з ризиком виникнення цукрового діабету 2-го типу. Стандартна банка Coca-Cola об’ємом 0,33 л містить близько 39 г цукру, що на 14 г більше денної норми для дорослої людини. Раніше повідомлялося, що дослідження американських вчених встановили шкідливий вплив газованих напоїв на роботу серця. А іспанські дослідники підтвердили негативний вплив на функції людського організму від жирної їжі, в тому числі фаст-фуду. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама