22.10.17 08:042860
Газована вода вбиває: що потрібно знати українцям
|04.11.17 15:39
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Регулярне вживання газованих напоїв сприяє розвитку метаболічного синдрому, який призводить до цукрового діабету і серцево-судинних захворювань.
Регулярне вживання газованих напоїв сприяє розвитку метаболічного синдрому, який призводить до цукрового діабету і серцево-судинних захворювань.
До такого висновку прийшли вчені з ПАР, передає “Народна Правда” з посиланням на Daily Mail.
Дослідники провели метааналіз 36 досліджень, присвячених вживанню підсолоджених напоїв. З’ясували, що одна баночка газованої в тиждень призводить до підвищення кров’яного тиску. Вживання більше 2 банок пов’язано з ризиком виникнення цукрового діабету 2-го типу.
Стандартна банка Coca-Cola об’ємом 0,33 л містить близько 39 г цукру, що на 14 г більше денної норми для дорослої людини.
Раніше повідомлялося, що дослідження американських вчених встановили шкідливий вплив газованих напоїв на роботу серця.
А іспанські дослідники підтвердили негативний вплив на функції людського організму від жирної їжі, в тому числі фаст-фуду.