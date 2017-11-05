Всего два super блюда: какую пищу есть во время простуды?

Правильное питание поможет ускорить выздоровление при простуде. Что есть и что пить?

Куриный бульон

Некоторые эксперты считают, что при простуде облегчение приносит именно куриный бульон или овощной суп на основе куриного бульона.

Еще в 12 веке куриный бульон использовали как снадобье против простуды и насморка. И действительно, как показывают современные исследования, это жидкое блюдо обладает противовоспалительным свойством. Употребление куриного бульона, благодаря находящемуся в нем цистеину, способствует быстрому отделению слизи из носа, уменьшает отеки носовых пазух, улучшает дыхание и разжижает мокроту. Ко всему бульон поддерживает жидкость в организме, быстро переваривается и наполняет организм витаминами.

Ученые из Университета Небраски считают, что употребление куриного бульона в период болезни, значительно снижает количество нейтрофилов в крови. А это важно, потому что повышенное количество этих лейкоцитов провоцируют кашель, заложенность носа, воспаление горла.

Малиновое варенье

Варенье из малины считается одним из натуральных жаропонижающих средств. В плодах малины содержатся витамины А, В, С, Е, РР, которые помогают восстановиться ослабленному иммунитету, антиоксиданты борются с повышенной утомляемостью и сонливостью во время простуды. Также в состав малины входит салициловая кислота, которая действует подобно аспирину – сбивает высокую температуру, убивает микробы и снимает головную боль. Поэтому чай с малиновым вареньем считается первой помощью при простудах. Пить такой чай не следует сильно горячим.

Фитотерапевты рекомендуют в начальной стадии простуды выпивать по 2-3 чашки чая с малиновым вареньем в день. Они считают, что это противопростудное средство поможет избавиться от повышенной температуры и быстро восстановит организм.

Кстати, женщинам в период беременности, не желательно во время простуды принимать лекарственные препараты. Альтернативой может выступить чай с малиновым вареньем (если, конечно нет аллергии). Витамин С поддержит иммунитет, а кальций предотвратит отеки и ко всему улучшит общее самочувствие.

Не перегружайте желудок во время болезни жирной и острой пищей, лучше питайтесь продуктами, которые легко перевариваются: тушеные овощи, отварная рыба, куриные и овощные бульоны, отварная индейка, суп-пюре из сельдерея, чаи, соки. И не забывайте, что во время простуды обезвоживается организм – пейте чистую воду не менее 1,5 л в день или 30 мл на 1 кг веса.