Коли чоловіки зможуть народжувати дітей? Вже завтра

Президент Американського товариства репродуктивної медицини Річард Полсон заявив, що чоловіки «вже завтра» зможуть народжувати дітей. Це стане можливим завдяки успіхам трансплантології.

«Ви зможете зробити це вже завтра. Є певні труднощі, але я не бачу ніяких серйозних проблем, які зробили б цю процедуру неможливою», — наводить слова вченого видання Independent.

За твердженням Полсона, попит на пересадку матки буде значним, що пов’язано з ростом кількості трансгендерів та високою популярністю хірургічної зміни статі.

З’являтися на світ немовлята будуть шляхом кесаревого розтину. Також для сприятливого перебігу вагітності пацієнти повинні будуть пройти курс гормональної терапії.

На сьогоднішній день відомо про дев’ять успішних пересадок матки, правда ці операції поки проводилися лише жінкам.