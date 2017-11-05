5 вагомих причин вживати мед замість цукру

05.11.17 14:59Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

Усім нам відомо, що цукор – шкідливий для організму, а це означає, що варто його виключити з раціону. Звичайно ж, надзвичайно складно повністю відмовитися від солодощів, та й навіщо йти на такі жертви. Краще замініть цукор медом.

Принаймні у нас є, щонайменше, 5 причин це зробити, повідомляє Радіо Максимум.

Мед перешкоджає набору ваги

Вчені проводили експеримент. Одній групі жінок давали сніданок з медом, інший – з цукром. Калорійність не перевищувала 450 ккал. Обсяг прийнятої їжі та рівень інсуліну були у всіх однаковими. Однак відчуття голоду прийшло швидше в групі, яка приймала сніданок з цукром.

Мед має властивість відкладати утворення греліну – гормону голоду, що безсумнівно є користю для тих, хто мріє позбутися зайвих кілограмів. Норма вживання меду – 3-4 ч.л. в день.

Застосовується при діабеті

Як відомо, цукор – табу для діабетиків. А ось мед може принести суттєву користь. Весь секрет у тому, що мед не підвищує рівень цукру в крові при розумному вживанні. Людям, що страждають на діабет, рекомендується вживати мед разом зі стільниками, адже віск перешкоджає швидкому всмоктуванню цукру в кров. Найкориснішим вважається акацієвий мед, він насичений вітамінами та допоможе вам запобігти ускладнення діабету. Втім, не забудьте проконсультуватися з лікарем перед вживанням!

Відмінне заспокійливе

Мед – натуральний і абсолютно не шкідливий заспокійливий засіб. Він добре зміцнює нервову систему і може застосовуватися як снодійне. До слова, можна зробити перевірене снодійне – тепле молоко з медом.

Антибактеріальний засіб

Цілющі властивості меду давно застосовуються для лікування простудних захворювань, при проблемах з верхніми дихальними шляхами, запаленнях очей, дисбактеріозі. Все тому, що мед ніжно обволікає слизові, не даючи бактеріям і вірусам розмножуватися, а також підвищує опірність організму до простудних захворювань. Найпростішим способом є розсмоктування меду. При ангіні спробуйте полоскання горла медом і водою (1 ч.л. і 100 мл теплої води).

Підвищує життєвий тонус

Якщо ви займаєтеся спортом, необхідно включити мед у свій раціон. Продукт підвищує адаптацію до фізичних навантажень, покращують обмін речовин у м’язових волокнах, роблячи тренування більш результативними. Також підвищує працездатність, а висока концентрація сахарози піднімає рівень гормону щастя, а також ваш настрій.

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