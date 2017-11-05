Мандарины: польза и вред цитрусовых

05.11.17 15:54Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

Мандарины, польза и вред которых будут описаны ниже, позволят разнообразить питание, сделать его более богатым и вкусным, особенно в зимнее время, когда наблюдается недостаток многих веществ.

Почему надо есть мандаринчики?

Эти цитрусы у многих ассоциируются с праздничным настроением, Новым годом, скрипящим снегом, выпавшим к ночи. Кроме прекрасного вкуса и аромата, этот плод обладает многочисленными полезными свойствами. Он служит замечательным источником витаминов в осенне-зимний период, помогает восстановить силы, утолить жажду. Мандарины, полезные свойства которых хорошо известны многим, являются богатейшим источником аскорбиновой кислоты, она нужна для нормальной жизнедеятельности организма, при лечении простудных заболеваний. Употребление этого цитруса позволит снизить температуру, облегчить кашель. Фрукт улучшает пищеварение, стимулируя выработку желудочного сока.

Польза мандаринов давно доказана. Фрукт обладает противослизневым, противоотечным свойствами, оказывает отличное воздействие на бронхи. Употребление цитруса позволяет снизить риск развития заболеваний сосудов, атеросклероза, различных болезней сердца. Есть фрукты рекомендуется вместе с белой тонкой оболочкой. В ней присутствует много гликозидов, способствующих укреплению сердечно-сосудистой системы.

При ОРВИ специалисты советую пить по 0,5 стакана натурального мандаринового сока каждые 3-4 часа. Он еще является и мочегонным, ускоряет очищение организма от вредных веществ. Данный фрукт практически не содержит нитратов, поэтому он полезен маленьким детям, если у них нет на него аллергии.

Найдется применение и кожуре

Употреблять можно не только сочную мякоть, но и яркую кожицу, которая тоже обладает многочисленными полезными свойствами. Она используется в свежем либо сушеном виде. Для профилактики простудных заболеваний можно приготовить настойку из кожицы. Рецепт простой:

Свежая кожура измельчается (понадобится 2 ст. ложки), заливается стаканом водки. Масса настаивается 10 суток в темном шкафу.

Емкость периодически встряхивают, чтобы содержимое перемешалось. Через указанный временной промежуток содержимое процеживается.

Принимают дважды в день по 20 капель за 20 минут до употребления пищи.

Кожурой лечат ногтевой грибок. Ей по 2-3 раза в день натирают ногти в местах поражения грибком. Курс лечения не менее 2 недель. Цедровый порошок, настоянный на воде, поможет смягчить кашель. Ароматное лекарство готовится в пропорции 1:10.

Есть ли противопоказания?

О том, чем полезны мандарины, сказано много. Вкус и аромат этого плода неоспоримы, витаминный состав богатый, но употреблять его можно далеко не всем. Он противопоказан тем, кто страдает язвенной болезнью, повышенной кислотностью. Вред цитрус может причинить при гастрите, при заболеваниях почек, при нефрите. При гепатите, холецистите, нефрите от употребления фрукта лучше всего отказаться полностью, в остальных случаях количество цитрусовых в рационе необходимо сократить до минимума.

В составе мандаринов есть сахар, а это негативно сказывается на общем здоровье тех, кто страдает сахарным диабетом. Безусловно, при таком заболевании совсем отказываться от цитрусовых не стоит, но количество их надо уменьшить. Еще одной опасностью является то, что цитрусы могут вызывать аллергические реакции, они выступают в качестве сильнейшего аллергена.

Несмотря на пользу, количество мандаринов в рационе надо строго контролировать. Последствия «жадности» — диарея, разрушение эритроцитов, появление сыпи на коже.

Яркий и вкусный, полезный и богатый витаминами – все это мандарин. Всегда ли он полезен? Как и любой продукт в слишком большом количестве он может вызвать отрицательные последствия. При умеренном употреблении цитрус полезен, позволяет разнообразить рацион, сделать его более богатым.

Похожие новости

15.08.17 11:41Сухофрукты: польза и вред

20.06.17 15:25Эксперты сообщили, чем опасна черешня

18.06.17 17:27Польза и вред шелковицы для здоровья

15.01.17 14:37257 минут в день за компьютером не навредят здоровью подростков, - ученые

05.01.17 08:28Показатель заболеваемости гриппом в Украине снизился на 12%

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 05.11.2017

Закругление верхнее-левое

17:21Е декларация Александра Сенкевича

16:29Уайлдер уничтожил на ринге Стиверна. Видео

15:54Мандарины: польза и вред цитрусовых

15:37Нацгвардия получила правовые основания использования полиграфов

14:595 вагомих причин вживати мед замість цукру

14:26В Николаевской области мужчина случайно выстрелил в детей, один ребенок в коме

13:59Патрульные просят Казакову способствовать обустройству в Николаеве парковочных мест для водителей с инвалидностью

13:36Стало известно, сколько дней будут выходными на новогодние праздники

12:41Что принадлежит жильцам многоквартирных домов помимо квартиры

12:29Известный путешественник Дмитрий Комаров проведет творческую встречу в Николаеве

12:04Коли чоловіки зможуть народжувати дітей? Вже завтра

11:57Приложение Amazon позволит "примерить" товары перед покупкой

11:38Как уменьшить потери тепла в квартире осенью 2017 года: топ-8 советов

11:21В Николаевских семьях пополнение - 92 новорожденных за неделю

10:59Всего два super блюда: какую пищу есть во время простуды?

10:22Дерзкое убийство в Харькове: киллер расстрелял авто из автомата

10:00У николаевских саблисток Корсак, Бондарь и Проченко «золото» на этапе Европейского кадетского цикла

09:21Сутки в АТО: 25 обстрелов, один боец ​​травмирован

08:58Гороскоп на 5-11 ноября: Близнецам пора заняться оздоровлением, а Ракам пора штурмовать любовный Олимп

08:37В Николаеве состоялся конкурс красоты «Miss Top Model Ukraine»

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

22.10.17 20:332610

Под Верховной Радой напали на полицейского

22.10.17 21:002850

Мелания Трамп подарила музею свое роскошное "инаугурационное" платье

23.10.17 08:042530

Парубий рассказал, когда когда подпишет судреформу и медреформу

23.10.17 08:152360

Автомобіль перекинувся на Миколаївщині: є загиблі

Самые читаемые

03.11.17 12:1712010

В Николаеве в парке «Юность» будут и сосны, и ели

24.10.17 16:596310

НБУ ввел в обращение новую монету

29.10.17 21:105990

Умер николаевский хирург Анатолий Головин

23.10.17 10:493230

Куда уехать на заработки за границу? Самые популярные страны

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама