Мандарины: польза и вред цитрусовых

Мандарины, польза и вред которых будут описаны ниже, позволят разнообразить питание, сделать его более богатым и вкусным, особенно в зимнее время, когда наблюдается недостаток многих веществ.

Почему надо есть мандаринчики?

Эти цитрусы у многих ассоциируются с праздничным настроением, Новым годом, скрипящим снегом, выпавшим к ночи. Кроме прекрасного вкуса и аромата, этот плод обладает многочисленными полезными свойствами. Он служит замечательным источником витаминов в осенне-зимний период, помогает восстановить силы, утолить жажду. Мандарины, полезные свойства которых хорошо известны многим, являются богатейшим источником аскорбиновой кислоты, она нужна для нормальной жизнедеятельности организма, при лечении простудных заболеваний. Употребление этого цитруса позволит снизить температуру, облегчить кашель. Фрукт улучшает пищеварение, стимулируя выработку желудочного сока.

Польза мандаринов давно доказана. Фрукт обладает противослизневым, противоотечным свойствами, оказывает отличное воздействие на бронхи. Употребление цитруса позволяет снизить риск развития заболеваний сосудов, атеросклероза, различных болезней сердца. Есть фрукты рекомендуется вместе с белой тонкой оболочкой. В ней присутствует много гликозидов, способствующих укреплению сердечно-сосудистой системы.

При ОРВИ специалисты советую пить по 0,5 стакана натурального мандаринового сока каждые 3-4 часа. Он еще является и мочегонным, ускоряет очищение организма от вредных веществ. Данный фрукт практически не содержит нитратов, поэтому он полезен маленьким детям, если у них нет на него аллергии.

Найдется применение и кожуре

Употреблять можно не только сочную мякоть, но и яркую кожицу, которая тоже обладает многочисленными полезными свойствами. Она используется в свежем либо сушеном виде. Для профилактики простудных заболеваний можно приготовить настойку из кожицы. Рецепт простой:

Свежая кожура измельчается (понадобится 2 ст. ложки), заливается стаканом водки. Масса настаивается 10 суток в темном шкафу.

Емкость периодически встряхивают, чтобы содержимое перемешалось. Через указанный временной промежуток содержимое процеживается.

Принимают дважды в день по 20 капель за 20 минут до употребления пищи.

Кожурой лечат ногтевой грибок. Ей по 2-3 раза в день натирают ногти в местах поражения грибком. Курс лечения не менее 2 недель. Цедровый порошок, настоянный на воде, поможет смягчить кашель. Ароматное лекарство готовится в пропорции 1:10.

Есть ли противопоказания?

О том, чем полезны мандарины, сказано много. Вкус и аромат этого плода неоспоримы, витаминный состав богатый, но употреблять его можно далеко не всем. Он противопоказан тем, кто страдает язвенной болезнью, повышенной кислотностью. Вред цитрус может причинить при гастрите, при заболеваниях почек, при нефрите. При гепатите, холецистите, нефрите от употребления фрукта лучше всего отказаться полностью, в остальных случаях количество цитрусовых в рационе необходимо сократить до минимума.

В составе мандаринов есть сахар, а это негативно сказывается на общем здоровье тех, кто страдает сахарным диабетом. Безусловно, при таком заболевании совсем отказываться от цитрусовых не стоит, но количество их надо уменьшить. Еще одной опасностью является то, что цитрусы могут вызывать аллергические реакции, они выступают в качестве сильнейшего аллергена.

Несмотря на пользу, количество мандаринов в рационе надо строго контролировать. Последствия «жадности» — диарея, разрушение эритроцитов, появление сыпи на коже.

Яркий и вкусный, полезный и богатый витаминами – все это мандарин. Всегда ли он полезен? Как и любой продукт в слишком большом количестве он может вызвать отрицательные последствия. При умеренном употреблении цитрус полезен, позволяет разнообразить рацион, сделать его более богатым.