Открыта необычная польза орехов для мозга

06.11.17 08:14Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Давно известно, что орехи – это обязательный элемент здорового питания, но новое исследование ученых из США показало: не все свойства орехов хорошо изучены наукой.

В частности, американские специалисты обнаружили, что употребление разных орехов стимулируют разные частоты в головном мозгу, что в целом улучшает качество когнитивной деятельности, пишет newsyou.info

Для поддержания и стимулирования умственной деятельности нужно обязательно регулярно употреблять разнообразные орехи, заявили ученые из Университета здоровья Лома Линда. По их словам, при соблюдении данного правила активируются мозговые частоты, связанные с познанием, обучением, памятью и другими важными когнитивными функциями.

Частоты, о которых идет речь, — это излучаемые головным мозгом волны: науке известны несколько их типов, дельта, тета, альфа, бета и гамма. Каждый из таких типов связан с определенной функцией мозга, от которой зависят те или иные процессы в организме. Эксперименты, во время которых у людей, употреблявших разные орехи, снимали электроэнцефалограмму, позволили сделать вывод, что на конкретный тип мозговых волн может влиять конкретный вид орехов.

В частности, исследователи заключили, что поедание фисташек способствует росту длины гамма-волн, связанных с обработкой и сохранением информации, а также с обучением и восприятием. После употребления арахиса становятся длиннее дельта-волны, отвечающие за крепкий иммунитет и глубокий сон. Грецкие орехи подтвердили свою способность влиять на активацию всех видов мозговых волн.

Данную способность орехов ученые связывают с большим количеством содержащихся в них антиоксидантов.

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