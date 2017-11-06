5 неожиданных причин головной боли

Пожалуй, головная боль (цефалгия) – один из наиболее частых симптомов, с которым люди сталкиваются в течение своей жизни. Статистические данные говорят о том, что около половины взрослого населения планеты страдает от данной проблемы хотя бы один раз в году.

В глобальном масштабе головная боль ассоциирована с нарушением трудоспособности населения, ухудшением качества жизни и материального благосостояния. Во всём мире лишь небольшой процент людей осведомлён об истинных причинах своего недуга, пишет healthyliving.com.ua

Существует расхожее мнение, что головная боль и мигрень – это синонимичные понятия. На самом же деле это абсолютно не так. Мигрень – лишь одно из большого числа заболеваний и состояний, которые сопровождаются возникновением боли в области головы и шеи.

Однако болезни нервной системы и хронический стресс – далеко не единственные патологии, вызывающие цефалгию. Виновниками вашего недомогания могут стать абсолютно непредсказуемые вещи, о которых вы даже не могли подумать. Давайте остановимся на них поподробнее.

1.Некоторые продукты питания

Сыры, красное мясо, бананы, шоколад, консервы, копчёности, сельдь, авокадо, лук, красное вино… Что же общего в этих, на первый взгляд, разноплановых продуктах питания? Все эти вкусности отличаются высоким содержанием тирамина.

Это органическое вещество (амин), которое отличается высокой физиологической активностью и способно сильно сужать кровеносные сосуды, тем самым вызывая повышение артериального давления и возникновение головной боли. Старайтесь не злоупотреблять вышеуказанными продуктами питания.

2.Нерегулярное питание

Оказывается, отказ от еды ничуть не лучше переедания! Недавно было проведено исследование, которое показало, что люди, регулярно пропускающие завтрак, на 40% чаще страдают от головной боли, нежели те, кто питается регулярно.

Дело в том, что головной мозг – основной потребитель энергии в нашем организме. Недоедание и пропуск приёмов пищи приводят к снижению уровня глюкозы в крови, развивается гипогликемия, которая и становится причиной ухудшения состояния.

3.Запахи

Влияние запахов на самочувствие человека изучается с давних времён. Даже сегодня существует специальный раздел альтернативной медицины – ароматерапия, которая изучает воздействие на организм летучих органических соединений.

И если существуют вещества, оказывающие возбуждающее или тормозящее действие на центральную нервную систему, то есть и такие, которые провоцируют возникновение цефалгии.

Всё дело в особенностях строения обонятельных рецепторов в носу и индивидуальной восприимчивости человека. Способность вызывать головную боль приписывается парфюмам, предметам бытовой химии, цветам, освежителям воздуха, краскам.

4.Высокая температура воздуха

Люди часто связывают головную боль с изменением атмосферного давления, однако недавнее исследование показало, что именно повышение температуры в большей мере провоцирует возникновение цефалгии.

Изучалось также влияние и других погодных факторов (влажность, химический состав воздуха). Оказалось, что при каждом повышении температуры на 5°С риск возникновения головной боли возрастает на 7,5%.

5.Неправильная осанка

Согнутые плечи, постоянное нахождение в положении сидя, работа за компьютером с наклоном головы вперёд, использование стула без спинки – всё это способствует возникновению головной боли. Старайтесь следить за своей осанкой во избежание проблем со здоровьем.

Как видите, головная боль далеко не всегда является проявлением заболевания, нередко от неё можно избавиться путём модификации образа жизни. Следите за собой и будьте здоровы!