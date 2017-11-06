5 очень полезных свойств апельсиновой кожуры

06.11.17 09:12Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Как только вы полакомились цитрусами, не спешите выбрасывать кожуру! В ней содержится большое количество витаминов и микроэлементов, которые очень важны для вашего здоровья.

Предлагаем узнать 5 интересных фактов о пользе апельсиновой кожуры для организма человека, пишет healthyliving.com.ua

Помогает пищеварению

В самой кожуре апельсина содержит на 200% больше клетчатки, чем в самой мякоти фрукта. Именно поэтому она является эффективной в борьбе с запорами и расстройствами желудка, потому что имеет мягкое слабительное действие.

Помогает похудению

Так, кожура апельсина действительно может лишить вас нескольких лишних калорий. Чтобы приготовить вкусный напиток "для похудения", который ускорит метаболизм, вам необходимо запарить апельсиновую кожуру в стакане кипятка, чтобы получилось что-то похожее на апельсиновый чай. Такой напиток следует пить ежедневно натощак.

Помогает красиво выглядеть

Приходилось ли вам делать маски для лица из апельсиновой шкурки? Ведь именно такой уход за кожей поможет вам выглядеть свежей и отдохнувшей, а также на лице со временем разгладятся мелкие морщинки. Чтобы приготовить маску, достаточно цедру перетереть в кашицу и смешать ее с жирными сливками.

Кстати, эта маска универсальна – она отлично подойдет не только для лица, но и для шеи, зоны декольте. Также если корку апельсина высушить и измельчить, то получится прекрасная альтернатива покупному скрабу.

Помогает поддерживать хорошее настроение

Не секрет, что запах цитрусовых снимает стресс и способствует позитиву. Поэтому можно разложить апельсиновую кожуру в комнате, чтобы она поглотила неприятные запахи, вела борьбу с бактериями, а также своим запахом поднимала тебе настроение! Кстати, аромат апельсина напрочь не переносит домашняя моль.

Что интересно, эфирное масло апельсина, которое выжимают из его кожуры, действует как успокоительное на нервную систему, помогает бороться с отсутствием и нарушением сна, грустными мыслями и навязчивыми страхами. Плюс ко всему перечисленному – еще и стимулирует иммунитет.

Помогает в кулинарных решениях

Конечно, же, кулинария не могла обойти стороной такой ценный и полезный продукт, как апельсиновая кожура. Цедру из нее активно применяют в приготовлении напитков, салатов, супов и других блюд. С самих же корок варят компот, варенье, делают начинку для пирогов.

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