У вас аллергия на алкоголь?

06.11.17 14:59Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Аллергия на алкоголь – это довольно распространенное и неприятное явление

Если вы часто испытываете неблагоприятные симптомы после употребления алкоголя, это может означать, что ваше тело не может метаболизировать его как следует. Медики назвали несколько общих симптомов, которые появляются у людей с аллергией на спиртное.

Ваше лицо "горит"

Если ваше лицо становится потным и очень красным, это может свидетельствовать об аллергической реакции. Когда вы только начинаете пить, ваше тело превращает спирт в ацетальдегид. Если организм не может нейтрализовать это вещество достаточно быстро, капилляры крови на лице расширяются, что приводит к дальнейшему покраснению кожи из-за высвобождения гистамина.

Крапивница

У многих людей существует повышенная чувствительность к некоторым ингредиентам спиртных напитков. В список опасных компонентов, провоцирующих появление крапивницы, входят пшеница, ячмень и рожь.

Проблемы с дыханием

Из-за высокого уровня гистаминов могут возникнуть заложенность носа и проблемы с дыханием. Особенно в этом отношении опасны травяные, цитрусовые, медовые и ягодные настойки – они способны вызвать у аллергиков приступ удушья.

Диарея и тошнота

Если после употребления алкоголя вы ощущаете боль в желудке и тошноту, не спешите обвинять в этом пиццу. Спиртное увеличивает кислотность желудка, тем самым раздражая пищеварительный тракт. И когда ваш организм не в силах нормально расщеплять алкоголь, пищеварительная система может выйти из строя.

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