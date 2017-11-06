Не будьте равнодушными, помогите продлить жизнь!

06.11.17 12:13Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

В Николаевской области бывшему главе Кривоозерской райгосадминистрации 67-летнему Михаилу Савчуку в июне поставили страшный диагноз – аденокарцинома (рак легких 3A стадии).

Об этом пишет svidok.info.

На сегодняшний день за плечами у Михаила Савчука 8 курсов химиотерапии, радиохирургия, эмболизация сосудов для остановки легочного кровохарканья на базе Одесской областной клинической больницы, на что ушло колоссальное количество средств.

Единственную надежду на спасение главы семьи может дать лишь препарат из так называемой иммуноонкологии, который исчисляется сотнями тысяч гривен. В настоящее время одним из показаний к назначению данного лекарственного средства (* Пембролизумаб зарегистрирован в Украине под торговой маркой Кейтруда. Р.С. UA /15484/01/01 от 21.09.2016, это первый иммуноонкологический препарат, зарегистрированный в Украине) рекомендуется метастастазирующий немелкоклеточный рак легкого, который и обнаружен у Михаила Ивановича. Оно обеспечивает беспрецедентную выживаемость пациентов, которые еще недавно были обречены. Однако для того, чтобы увидеть первый прогресс в лечении необходимо пройти, как минимум, 6 курсов препарата, стоимость каждого обходится в 224 тысячи гривен. На сегодняшний день, пройдено всего два курса, а для следующих четырех необходимо еще 896 тысяч гривен.

Его семья не сдается и очень надеется на помощь неравнодушных людей.

Сейчас ему сложно преодолевать даже самые маленькие дистанции в 50-100 метров. Папу по-прежнему преследует одышка, сильная усталость, после применения очередной химиотерапии очень сел голос – сказываются последствия болезни. Я умоляю всех о милосердии, ведь любая помощь, которую вы можете оказать, возможно, существенно не повлияет на вашу жизнь, но обязательно спасет другую. Точно знаю, что ваше добро, милосердие вернется к вам сторицей и искренне прошу Бога, чтобы наш папа и наша семья стала последней на планете, кому довелось услышать о страшном диагнозе – рак,- рассказывает дочь Михаила Савчука.

Реквизиты для оказания помощи: номер счета в «Приватбанке»: 5168 7551 1376 3631; в «Авале»: 4130 6270 0019 1580. Получатель: Савчук Наталья Михайловна (дочь)

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