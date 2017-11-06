Кишмиш: польза и вред для здоровья

Главное достоинство этого сорта заключено в особом составе винограда.

Кишмиш – это очень сладкий сорт винограда с мелкими ягодами без косточек. Он богат С, В1, В2, РР, каротином, фолиевой кислотой, а также калием, фосфором, кальцием, селеном, железом, цинком, магнием, йодом и сахарами. Из него производят светлый и темный изюм, в котором также содержится большое количество микроэлементов и витаминов, пишет Сегодня.

Польза кишмиша

Кишмиш отлично подходит для детского питания. В его ягодах нет косточек, шкурка намного тоньше, чем у других сортов, поэтому малышам легко его пережевывать. Кроме того, крайне редко вызывает аллергию и не провоцирует диатез.

Химический состав кишмиша сходен с составом белого винограда. В нем очень мало ресвератрола, необходимого для сердца, зато он богат на другие антиоксиданты, например витамин С и хлорофилл. Эти компоненты активно участвуют в обмене веществ, повышают иммунитет, рост и восстановительные процессы в тканях. Именно эти свойства делают кишмиш незаменимым компонентом детского рациона.

Этот сорт винограда содержит намного меньше пищевых волокон, чем, к примеру, яблоки или груши, благодаря чему рекомендован к употреблению в пищу после различных пищевых отравлений. То есть, в тот момент, когда желудочно-кишечный тракт человека не может справляться с перевариванием продуктов, богатых клетчаткой.

Кишмиш помогает восстановлению организма после болезней, полезен при анемии и недугах печени и почек. Регулярное употребление винограда позволит уменьшить риск образования кровяных сгустков и образования тромбов. Полезен кишмиш и людям с нарушенным обменом веществ и при плохом пищеварении, также доказано его противомикробное и успокаивающее свойства.

Сушеный кишмиш или изюм нашел широкое применение в народной медицине. Например, вода, настоянная на 200 г изюма, отлично зарекомендовала себя как хорошее средство от кишечных колик у детей. Только ягоды нужно тщательно промыть перед использованием. Свежие ягоды содержат около 80 ккал на 100 г, а сушеные – от 260 до 300 ккал, все зависит от степени просушки.

Вред кишмиша

Однако чрезмерное употребление кишмиша может спровоцировать диарею, метеоризм и другие симптомы пищевого отравления. Игнорировать подобное состояние не следует, так как фрукты, содержащие большое количество фруктозы, при неумеренном их употреблении могут серьезно нарушить пищеварение. Это, в свою очередь, грозит возможными дальнейшими нарушениями усвоения воды и пищи. Возникшую в этом случае диарею лечат так же, как и обычную, назначая большое количество стабилизаторов водного баланса.

Кроме того, кишмиш не всегда хорошо сочетается с молочными продуктами, особенно со свежим молоком. Последствия напоминают пищевое отравление.

Не стоит употреблять в пищу кишмиш людям, страдающим сахарным диабетом. Диетологи не рекомендуют его также и страдающим от ожирения, так как большое содержание фруктозы провоцирует колебания уровня сахара в крови и повышает аппетит. Категорически запрещен виноград и тем, у кого язва желудка.