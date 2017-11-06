Кишмиш: польза и вред для здоровья

06.11.17 16:48Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

Главное достоинство этого сорта заключено в особом составе винограда.

Кишмиш – это очень сладкий сорт винограда с мелкими ягодами без косточек. Он богат С, В1, В2, РР, каротином, фолиевой кислотой, а также калием, фосфором, кальцием, селеном, железом, цинком, магнием, йодом и сахарами. Из него производят светлый и темный изюм, в котором также содержится большое количество микроэлементов и витаминов, пишет Сегодня.

Польза кишмиша

Кишмиш отлично подходит для детского питания. В его ягодах нет косточек, шкурка намного тоньше, чем у других сортов, поэтому малышам легко его пережевывать. Кроме того, крайне редко вызывает аллергию и не провоцирует диатез.

Химический состав кишмиша сходен с составом белого винограда. В нем очень мало ресвератрола, необходимого для сердца, зато он богат на другие антиоксиданты, например витамин С и хлорофилл. Эти компоненты активно участвуют в обмене веществ, повышают иммунитет, рост и восстановительные процессы в тканях. Именно эти свойства делают кишмиш незаменимым компонентом детского рациона.

Этот сорт винограда содержит намного меньше пищевых волокон, чем, к примеру, яблоки или груши, благодаря чему рекомендован к употреблению в пищу после различных пищевых отравлений. То есть, в тот момент, когда желудочно-кишечный тракт человека не может справляться с перевариванием продуктов, богатых клетчаткой.

Кишмиш помогает восстановлению организма после болезней, полезен при анемии и недугах печени и почек. Регулярное употребление винограда позволит уменьшить риск образования кровяных сгустков и образования тромбов. Полезен кишмиш и людям с нарушенным обменом веществ и при плохом пищеварении, также доказано его противомикробное и успокаивающее свойства.

Сушеный кишмиш или изюм нашел широкое применение в народной медицине. Например, вода, настоянная на 200 г изюма, отлично зарекомендовала себя как хорошее средство от кишечных колик у детей. Только ягоды нужно тщательно промыть перед использованием. Свежие ягоды содержат около 80 ккал на 100 г, а сушеные – от 260 до 300 ккал, все зависит от степени просушки.

Вред кишмиша

Однако чрезмерное употребление кишмиша может спровоцировать диарею, метеоризм и другие симптомы пищевого отравления. Игнорировать подобное состояние не следует, так как фрукты, содержащие большое количество фруктозы, при неумеренном их употреблении могут серьезно нарушить пищеварение. Это, в свою очередь, грозит возможными дальнейшими нарушениями усвоения воды и пищи. Возникшую в этом случае диарею лечат так же, как и обычную, назначая большое количество стабилизаторов водного баланса.

Кроме того, кишмиш не всегда хорошо сочетается с молочными продуктами, особенно со свежим молоком. Последствия напоминают пищевое отравление.

Не стоит употреблять в пищу кишмиш людям, страдающим сахарным диабетом. Диетологи не рекомендуют его также и страдающим от ожирения, так как большое содержание фруктозы провоцирует колебания уровня сахара в крови и повышает аппетит. Категорически запрещен виноград и тем, у кого язва желудка.

Похожие новости

20.10.17 16:47Восемь продуктов, которые способны испортить настроение

19.10.17 17:41Тыква защищает от гипертонии и помогает очистить печень

23.09.17 20:18Тыква: польза и вред для организма

18.01.14 14:55Ha Hикoлaeвщинe yвeличилocь пpoизвoдcтвo винa – бoльшe вceгo выpacтили винограда copтa «Шapдoнe»

20.10.13 21:13В переработку винограда «Коблево» инвестирует 20 млн грн

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 06.11.2017

Закругление верхнее-левое

17:22Суд признал незаконным и отменил решение о «зонировании» г. Николаева

17:05В Николаеве задержан рецидивист, совершивший более 20 краж

16:48Кишмиш: польза и вред для здоровья

16:35Украина – в тройке самых успешных стран сезона в WTA-туре

16:26Художники проведут благотворительный аукцион для николаевских детей

16:14"Мы растим их сильными, и стараемся не обидеть мальчиков": Мишель Обама рассказала о секретах воспитания дочерей

15:58Судьба "Плана Маршалла" для Украины может вот-вот решиться

15:41Южноукраинский боксер-тяжеловес Виктор Труш выиграл международный турнир на родном ринге

14:59У вас аллергия на алкоголь?

14:23"Дело 2 мая" перенесли в Николаев

14:01Почему 6 ноября надо найти белую собаку и держаться подальше от зеркал

13:58"Я не адвокат Титова, но его привязали к этому умышленно": депутат Барна о рейдерском захвате ресторана «Пирог»

13:42Как приманить в дом богатство: народные приметы и поверия

13:35Немецкое гражданство не оформлял: Онищенко опроверг сообщения в СМИ

13:20Обновленные пенсии пересчитали не всем, обещают доплатить в ноябре

12:13Не будьте равнодушными, помогите продлить жизнь!

11:07В Николаеве взорвали боевую гранату

10:48В Киеве пьяный водитель, убегая от полиции, протаранил грузовик

10:30Королева Британии инвестировала в офшоры 10 миллионов фунтов

10:11Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

23.10.17 17:252500

В Николаеве в тестовом режиме запустили портал государственных услуг «iGov»

23.10.17 17:372600

В Николаеве задержали рецидивиста, который обворовывал гаражи в Заводском районе

23.10.17 17:482600

Николаевцам десяток предприятий задерживают зарплату

23.10.17 17:592560

Смертельное ДТП во Львовской области: погибли мать и ребенок

Самые читаемые

03.11.17 12:1712290

В Николаеве в парке «Юность» будут и сосны, и ели

24.10.17 16:596440

НБУ ввел в обращение новую монету

29.10.17 21:106260

Умер николаевский хирург Анатолий Головин

29.10.17 18:353250

Pole-dance в Николаеве

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама