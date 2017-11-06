Пять секретов ноябрьского рациона

В ноябре на диету садиться ни в коем случае нельзя. Но как же сохранить фигуру и не навредить здоровью?

Ноябрь – сложный месяц и эмоционально, и физически. Резкий спад энергии, мрак и тоска, пик осенней депрессии, слабый иммунитет, постоянный жор. Чтобы хоть как-то поднять настроение, мы начинаем есть сладкое, мучное, жирное, причем много. На ноябрь, по статистике, приходится самый большой набор веса у жителей Европы и Америки. Но на диету садиться ни в коем случае нельзя: и без того слабый иммунитет совсем выйдет из строя и это будет дорого вам стоить. Что же делать? Да просто дружить с самим собой и своим организмом, всячески его поддерживая, пишет facenews.ua

1.Акцент на клетчатке

В ноябре особое внимание стоит уделить сложным углеводам и полезным жирам. Углеводы – главный источник энергии, и их дефицит приводит к нарушению обмена веществ. Разумеется, углеводы должны быть «сложные», которые, в отличие от простых, усваиваются медленнее и не повышают уровень сахара в крови. То есть, в меню должны быть цельные злаки (овсянка, гречка, киноа, черный рис), а также свежие овощи, фрукты и зелень. Все эти продукты также содержат клетчатку, которая чрезвычайно полезна для мягкой чистки кишечника и поддержания дружественной нам микрофлоры.

Не забывайте, что за иммунитет отвечает кишечник, а это значит, что нужно уделять повышенное внимание состоянию желудочно-кишечного тракта. И клетчатка для этого – ингредиент номер один. К тому же большинство продуктов, богатых клетчаткой, содержат триптофан – аминокислоту, необходимую для выработки «гормона счастья» серотонина. Самыми богатыми на триптофан растительными продуктами являются: салатные листья, зелень, разные виды капусты, тыква, цитрусовые, гречка, овсянка.

И зерно или бобовые можно проращивать, тогда польза от их употребления многократно увеличится: будет гораздо больше витаминов и полезных веществ. Соответственно, насытиться вы сможете совсем небольшой порцией, что позволит держать вес в норме.

2.Ешьте сезонные продукты

Одна из принципиально важных целей моей работы – убедить вас, что быть здоровым, бодрым и красивым очень дешево. Для этого основу вашего меню должны составлять простые сезонные продукты, выращенные в Украине. Во-первых, то, что собрано в местах нашего проживания, наиболее полезно для организма. Во-вторых, не используются консерванты, чтобы привезти эти продукты издалека. В-третьих, сорванные только что с деревьев и кустов, они максимально наполнены витаминами и всевозможными ценнейшими элементами. В-четвертых, цены на сезонные продукты умеренные.

К примеру, сейчас сезон тыквы. Всего 100 грамм ее мякоти — это треть дневной нормы железа, 15% необходимого витамина Е и 70% суточной нормы витамина С. И это при том, что в 100 граммах сырого продукта только 23 килокалории. Тыква — также один из наилучших источников бета-каротина, чрезвычайно полезного для зрения, укрепления иммунитета, общего здоровья и красоты. Содержащиеся в тыкве клетчатка и пектины надолго обеспечивают чувство сытости, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, а также замедляет процесс усвоения углеводов и жиров. Приятный бонус: улучшение пищеварения и состояния кожи и волос. Полезны и семена тыквы — для профилактики онкологических заболеваний и как ценный источник кальция, цинка, селена, ниацина, укрепляющей стенки артерий линолевой кислоты.

Регулярно ешьте морковь, которая способствует росту и развитию клеток иммунной системы, помогает нейтрализовать токсины. Для того, чтобы усвоить все морковные полезности, ее стоит есть с оливковым маслом или йогуртом 4-5% жирности.

Сейчас также сезон дайкона — сладкой сочной редьки, в которой нет той горчинки, из-за которой большинство не любит редьку. В дайконе содержится клетчатка, калий, кальций и пектин. Они нормализуют работу желудка, укрепляют иммунитет, убивают бактерии. Дайкон прекрасно чистит кишечник, что делает этот корень одним из наилучших продуктов для похудения.

3.Полезные жиры

Правильные жиры, которые входят в состав авокадо, растительных масел, орехов и жирной рыбы не только позволяют согреться в холода, но и похудеть. Во-первых, они помогают разрушать самые стойкие жировые отложения. Научные исследования подтверждают, что поли- и мононенасыщенные жирные кислоты подстегивают метаболизм, с их участием пища лучше переваривается и из нее человек усваивает все полезные вещества по максимуму. Кроме того, при постоянных дозированных поступлениях правильного жира организм перестает концентрироваться на создании его запасов.

Во-вторых, правильные жиры при малом количестве обеспечивают насыщение, что спасает от переедания. К примеру, съев овощной салат с йогуртом, вы быстро проголодаетесь, а если вместо йогурта заправите блюдо оливковым маслом или любым другим растительным маслом, запаса энергии хватит надолго. То же самое, если вы добавите в салат немного грецких орехов.

Ненасыщенные жирные кислоты принципиально важны для поддержания здоровья организма. Полезный жир отвечает за правильное функционирование всех органов и систем, эластичность клеточных мембран, помогает в усвоении пищи. Все ненасыщенные жиры прекрасные иммуностимуляторы, что в холода особенно важно.

Тыквенные семечки, миндаль, грецкие орехи, кунжут богаты магнием, который стимулирует выработку серотонина и благотворно влияет на нервную систему.

4.Энергетические коктейли

Делайте по утрам зеленые коктейли, пока зелень можно купить по доступным ценам: разные виды зелени, половину яблока, столовую ложку любых отрубей взбиваете в блендере с водой. Можно добавить также ложку оливкового масла. Так вы прекрасно почистите кишечник, насытите организм полезными веществами, укрепите иммунитет, запасетесь мощным запасом энергии. Такой коктейль плюс фрукты – идеальный вариант завтрака. А можно зелень смешивать с проростками злаков, если вам они не нравятся в чистом виде. Так коктейль станет еще полезнее, насыщеннее большим количеством микро и макроэлементов.

Прекрасно подходят для укрепления иммунитета, уничтожения вирусов и повышения тонуса имбирно-лимонные коктейли. Но их можно только тем, у кого нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Рецепт: 30 грамм свежего корня имбиря нарезаете на кусочки и измельчаете с небольшим количеством воды в блендере. Отдельно выдавливаете фреш половины лимона, добавляете в него стакан теплой воды и имбирный микс. Можно сделать смесь разных видов цитрусовых смузи с имбирем. Если используете апельсины, грейпфруты, то не в виде фреша, как в случае с лимоном, а именно смузи (то есть, измельчаете целый фрукт в блендере с небольшим количеством воды), чтобы сохранить ценнейшую клетчатку. Богатые витамином С лимон, апельсин, лайм, мандарины уничтожают болезнетворные бактерии, позволяя нашему организму с легкостью пережить сезон простуд и инфекций. Кроме того, цитрусовые – прекрасные природные антидепрессанты.

5.Природные антибиотики

В ноябре еще есть облепиха – чудесная ягода, в которой содержатся практически все существующие в природе витамины, микро и макроэлементы. Это природный антибиотик, обладающий противовоспалительными и антибактерицидными свойствами. Облепиха чрезвычайно полезна при простудных и вирусных заболеваниях, как отличный иммуностимулятор. Лучше всего ее употреблять свежей, в составе коктейлей: вместе с зеленью, фруктами, имбирем.

Самые известные природные антибиотики – сырые лук и чеснок. Они не только быстро убивают вирусы, но и снижают уровень холестерина в крови, нормализуют сахар в организме. Резкий вкус и запах чеснока и лука обеспечивают содержащиеся в их составе эфирные масла и фитонциды. Именно фитонциды стремительно уничтожают вирусыв. Чтобы быстро избавиться от запаха чеснока или лука, достаточно пожевать листики свежей мяты или съесть яблоко.

Обладают противовоспалительным эффектом, помогают повысить иммунитет также пряности: куркума, корица, орегано, зелень петрушки и укропа, корень сельдерея. К тому же они прекрасно тонизируют, повышают уровень энергии и придают блюдам особый вкус.

Как видите, быть здоровым и красивым можно в любое время года, причем совсем недорого. А если вы добавите к правильной еде 2 литра чистой воды в день, регулярную физическую активность, способность ценить то хорошее, что у вас есть, то никакие природные или жизненные катаклизмы будут не страшны.