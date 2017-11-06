Николаевщине были переданы высокоэффективные лекарства от гепатита С

MSF передала высокоэффективные лекарства Николаевскому областному центру паллиативной помощи и комплексных услуг Николаевского областного совета для лечения 200 человек, которые инфицированы гепатитом С.

Об этом идет речь в пресс-релизе Международной медицинской гуманитарной организации Medecins Sans Frontieres (MSF)/«Врачи без границ», передает Inshe.tv

Николаевщине были переданы противовирусные препараты софосбувир и даклатасвир, которые рекомендованы Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ) для лечения вируса гепатита С.

Это первая передача лекарств в рамках проекта MSF в Николаевской области по лечению 1000 людей, живущих с гепатитом С, многие из которых имеют коинфекцию гепатит С/ВИЧ, или людей, которые в прошлом употребляли инъекционные наркотики, а сейчас принимают опиоидную заместительную терапию. В целевую группу проекта будут также включены 100 медицинских работников, зараженных вирусом.

MSF для своего проекта в Николаевской области завезла в Украину дженерики софосбувира и даклатасвира при поддержке Министерства здравоохранения Украины и Министерства социальной политики Украины.