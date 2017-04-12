Фьюри: Надеюсь, Джошуа победит Кличко Британский боксер Хьюи Фьюри поделился ожиданиями от предстоящего поединка Владимир Кличко – Энтони Джошуа. Британский боксер супертяжелого веса Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО) поведал, что надеется на победу своего соотечественника Энтони Джошуа в бою против украинца Владимира Кличко: "Надеюсь, что Энтони победит, а я, в свою очередь, тоже одержу триумф. Мы организуем большой бой для британских фанатов. Уверен, что я могу сотворить сенсацию в бою с Джозефом Паркером. Если бы я так не думал, то вообще туда бы не ехал", – рассказал Хьюи Фьюри. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама