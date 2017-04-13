Билеты на матч МФК «Николаев»-«Динамо» обойдутся болельщикам от 60 до 500 гривен

13.04.17 08:32Сколько просмотров этой статьи224Сколько комментариев этой статьи0

Стоимость билетов на матч полуфинала Кубка Украины по футболу между МФК «Николаев» и киевским «Динамо» колеблется от 60 до 500 гривен.

Об этом сообщил "Николаевский футбол".

Напомним, что этот поединок состоится 26 апреля. Ожидается, что «Динамо» приедет на игру основным или близким к основному составом.

Цены на билеты поставили совсем не демократичные. К примеру, место в секторе 18 напротив центра поля будет стоить 500 гривен. Места в центральных секторах 2 и 34 обойдутся в 400 гривен. Билет на сектора 11 и 7, находящиеся за воротами, стоит 60 гривен, а в сектора 23 и 5 – 100 гривен. На часть секторов билеты пока невозможно приобрести – на сайте их продавца отсутствует такая возможность.

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Главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский, отвечая на вопросы болельщиков в «Facebook», отметил, что стоимость билетов определили специалисты, которые посчитали расходы клуба, в том числе и траты на матчи предыдущих стадий кубка.

«Интерес к матчу очень большой. Только ультрас «Динамо» заказали около 1000 билетов, ФФУ, ПФЛ! Из Одессы и Херсона очень много заказали! У меня лично около 500 билетов попросили и даже не спросили, по какой цене», - написал Забранский.

Отметим, что в этом сезоне, в связи с введением платного входа на трибуны резко снизилась посещаемость матчей МФК «Николаев». Часть болельщиков предпочитает не платить за билеты и помогать клубу, а смотреть на футбол с «горки», расположенной за одной из трибун Центрального городского стадиона.

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Билеты на обычные игры «Николаева» стоят 20-30 гривен. Цена билетов на ближайший домашний матч МФК, который «корабелы» проведут 15 апреля против лидера первой лиги мариупольского «Ильичевца», составила 40-60 гривен.

Между тем, билеты на матч «Динамо» Киев – «Шахтер» Донецк, который состоится 21 апреля на НСК «Олимпийский», можно купить за 35-400 гривен.

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