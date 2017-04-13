Зидан: Роналду расстроился, что не сумел забить больше

13.04.17 13:02Сколько просмотров этой статьи215Сколько комментариев этой статьи0

Главный тренер Реала Зинедин Зидан подвел итоги выездного матча с Баварией в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает "Корреспондент.net", наставник мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над Баварией (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Исход противостояния никогда не решается после первого поединка. Мы провели хорошую игру и даже могли, наверное, забить еще. Впрочем, мы и так очень довольны, хотя и немного разочарованы. У соперника очень сильный голкипер, он буквально стоял стеной. Не могу даже сказать, сколько сэйвов сделал Нойер. Нам было тяжело в первом тайме, но мы перетерпели. Как результат - победа. Конечно, играть в большинстве намного легче, но у Баварии отличная команда, и все станет ясно через неделю. Криштиану Роналду был очень доволен дублем, но все же расстроился, что упустил шансы забить больше. Гарет Бэйл чувствовал судороги в перерыве, и я решил не рисковать. Он не очень хорошо себя чувствует, но мы надеемся, что с ним ничего серьезного. Тем не менее, я доволен заменой и тем, как играл Асенсио", - поделился тренер. Ранее iSport.ua сообщал, что Криштиану Роналду стам первым, кто забил 100 голов в еврокубках.

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