В мэрии считают, что МФК «Николаев» в два раза завысил цены на билеты на матч с «Динамо»

13.04.17 17:45Сколько просмотров этой статьи185Сколько комментариев этой статьи0

Городская власть Николаева ведет переговоры с руководством МФК «Николаев» о снижении цен на билеты на полуфинал Кубка Украины по футболу против киевского «Динамо».

Вице-мэр Евгений Шевченко акцентировал, что цену формирует именно МФК «Николаев». И стоят билеты на матч 26 апреля от 50 до 500 гривен.

  • Нынешняя цена билетов является высокой. Городской голова дал распоряжение разобраться с этим вопросом. Мы считаем, что цена на самый дорогой билет не должна превышать 250 гривен. Мы будем общаться с руководством футбольной команды, будем просить, чтобы стоимость снизили. Этот матч, в первую очередь, праздник для горожан, событие для Николаева. А цену в 500 гривен не каждый может потянуть.

Мы понимаем, что у футбольного клуба своя математика, они должны как-то жить и зарабатывать, но не 500 гривен же за билет! Ажиотаж от этого матча в городе очень большой, очень многих пугает стоимость билетов. Мэр очень озабочен этим вопросом, - сказал Шевченко.

Также городские власти хотят, чтобы участники АТО, ветераны, воспитанники спортивных школ и другие льготные категории получили право на бесплатный вход на трибуны на матч против «Динамо».

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