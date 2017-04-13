Кубок Украины по футболу: матч "Полтава" - "Шахтер" не состоится

13.04.17 19:12Сколько просмотров этой статьи172Сколько комментариев этой статьи0

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины на заседании принял решение по матчу 1/4 финала Кубка Украины "Полтава" - "Шахтер". Об этом сообщает сайт SportArena.

"Полтаве" засчитано техническое поражение, "Шахтер" попал в 1/2 финала Кубка Украины. Таким образом сформировались пары полуфиналистов турнира "Шахтер" - "Днепр", "Николаев" - "Динамо".

При этом никаких финансовых санкций в отношении Полтавы не последовало.

Будет ли Полтава подавать апелляцию на это решение - пока неизвестно. Комментируя это решение, ответственный секретарь ККД ФФУ Игорь Грищенко отметил, что клуб Первой лиги не выполнил решения директора матча и федерации, за что и был справедливо наказан.

Напомним, во время жеребьевки Кубка Украины в мероприятии участвовало сразу пять клубов, ведь до заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины не определен победитель пары "Полтава" - "Шахтер".

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