08.04.17 09:381310
Кубок Украины по футболу: матч "Полтава" - "Шахтер" не состоится
|13.04.17 19:12
|172
|0
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины на заседании принял решение по матчу 1/4 финала Кубка Украины "Полтава" - "Шахтер". Об этом сообщает сайт SportArena.
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины на заседании принял решение по матчу 1/4 финала Кубка Украины "Полтава" - "Шахтер". Об этом сообщает сайт SportArena.
"Полтаве" засчитано техническое поражение, "Шахтер" попал в 1/2 финала Кубка Украины. Таким образом сформировались пары полуфиналистов турнира "Шахтер" - "Днепр", "Николаев" - "Динамо".
При этом никаких финансовых санкций в отношении Полтавы не последовало.
Будет ли Полтава подавать апелляцию на это решение - пока неизвестно. Комментируя это решение, ответственный секретарь ККД ФФУ Игорь Грищенко отметил, что клуб Первой лиги не выполнил решения директора матча и федерации, за что и был справедливо наказан.
Напомним, во время жеребьевки Кубка Украины в мероприятии участвовало сразу пять клубов, ведь до заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины не определен победитель пары "Полтава" - "Шахтер".