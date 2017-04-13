В Николаевской баскетбольной лиге первый раунд плей-офф преодолели Nkings и СБУ

13.04.17 20:51Сколько просмотров этой статьи197Сколько комментариев этой статьи0

В чемпионате Николаевской баскетбольной лиги (НБЛ) продолжаются поединки плей-офф.

Плей-офф. Первый раунд. Ответные матчи. 10 апреля. Nkings - Mdem - 70:72 (Киселев - 24, Ковтуненко - 13, Василюха - 11, Дорощенко - 9, Андрияшевский - 8, Самойленко - 5; Лубинец - 27, Король - 17, Аксенов - 9, Михайлов, Купрейчик - по 8, Ганжа - 3). Первый матч 74:63. 12 апреля. ЧНУ - СБУ - 62:78 (Рудой - 21, Зазимко - 15, Дяченко - 10, Кецкало - 8, Жарук - 4, Лаудин, Агарков – по 2; Войтович - 23, Сапонько - 21, Маслов, Шиманский - по 10, Рябов - 6, Збуцкий, Корнейчук - по 4). Первый матч 60:76. Во втором круге Nkings сыграет с «Легионом», а СБУ - с «Зорей-Машпроект». Победители также определятся по результатам двух матчей.

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