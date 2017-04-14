С Онуфриевым и Тонченко «Легион» вышел в полуфинал кубка Николаевской баскетбольной лиги Продолжается розыгрыш кубка Николаевской баскетбольной лиги. Кубок НБЛ. 1/4 финала. 13 апреля. «Авто-Плаза» (Херсон) - «Легион» - 96:104 (Бандуш - 25, Попонин - 22, Сименко - 16, Швирнык - 14, Чуприн - 13, Годзь - 6; Онуфриев - 24, Норенко - 21, Сильковский - 14, Тонченко - 13, Пастушенко - 12, Дмитренко - 9, Осипов - 7, Гаркуша, Сластин - по 2). Отметим, что "Легион" выставил "звездный" состав. В команде играли действующие игроки МБК "Николаев" Алексей Онуфриев и Владислав Тонченко, а также бывшие игроки николаевского клуба суперлиги Вадим Норенко, Игорь Сильковский и Андрей Дмитренко. В полуфиналах сыграют «Нико-Баскет-СДЮСШОР №4» - Mdem и «Легион» - СБУ. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама