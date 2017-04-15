Уорд включил Ломаченко в число лучших боксеров

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд назвал свою пятерку лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий.

В пятерку лучших боксеров мира по версии Андре Уорда вошли Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Василий Ломаченко, Кит Турман и Гильермо Ригондо. Особое внимание американец уделил последнему из этого списка, назвав его талант недооцененным: "Никто не отдает Гильермо Ригондо должного – 300 боев в любителях, две золотые медали, но он не получает признания", – приводит слова Андре Уорда boxingscene.com Напомним, ранее iSport.ua сообщал о том, что менеджер Андре Уорда пригласил Владимира Путина на бой-реванш его клиента с Сергеем Ковалевым.