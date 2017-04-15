Суперлига: Химик добыл волевую победу над Днепром и вышел в финал В украинской баскетбольной Суперлиге состоялся еще один матч полуфинальной стадии плей-офф между Химиком и Днепром. Химик одержал победу в решающем пятом матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги, одолев в домашнем матче Днепр. Таким образом, баскетбольный клуб из Южного выиграл в серии со счетом 3:2 и сыграет в четвертый раз подряд в финале Суперлиги. Химик – Днепр 75:71 (14:23, 16:19, 20:16, 23:13) Химик: Смит (31), Беликов, Конев (8 + 7 подборов), Антипов (0 + 3 подбора), Лав (22 + 17 подборов) – старт; Рябчук (3 + 3 перехвата), Прокопенко, Петров (6 + 5 подборов + 4 передачи), Сидоров (5). Днепр: Мишула (15), Закурдаев (9), Глебов (4 + 4 передачи), Тимофеенко (25 + 9 подборов + 5 потерь), Загреба (8 + 6 подборов) – старт; Вильховецкий (2 + 5 подборов), Дзюба (2), Шундель (4), Шевченко, Ревзин (2). Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама