Суперлига: Химик добыл волевую победу над Днепром и вышел в финал

15.04.17 17:12Сколько просмотров этой статьи156Сколько комментариев этой статьи0

В украинской баскетбольной Суперлиге состоялся еще один матч полуфинальной стадии плей-офф между Химиком и Днепром.

Химик одержал победу в решающем пятом матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги, одолев в домашнем матче Днепр.

Таким образом, баскетбольный клуб из Южного выиграл в серии со счетом 3:2 и сыграет в четвертый раз подряд в финале Суперлиги.

Химик – Днепр 75:71 (14:23, 16:19, 20:16, 23:13) Химик: Смит (31), Беликов, Конев (8 + 7 подборов), Антипов (0 + 3 подбора), Лав (22 + 17 подборов) – старт; Рябчук (3 + 3 перехвата), Прокопенко, Петров (6 + 5 подборов + 4 передачи), Сидоров (5).

Днепр: Мишула (15), Закурдаев (9), Глебов (4 + 4 передачи), Тимофеенко (25 + 9 подборов + 5 потерь), Загреба (8 + 6 подборов) – старт; Вильховецкий (2 + 5 подборов), Дзюба (2), Шундель (4), Шевченко, Ревзин (2).

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