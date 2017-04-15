Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 18:22Сколько просмотров этой статьи817Сколько комментариев этой статьи0

В канун светлого праздника Пасхи в Николаевском университете имени Петра Могилы состоялось открытие турнира по классическому волейболу, посвященный памяти Владимира Чайки.

Вообще-то наш «народный» мэр Владимир Дмитриевич Чайка очень любил пляжный волейбол, и в 2009 году впервые по его инициативе было проведено такое соревнование на кубок города, - рассказывает президент ассоциации пляжного волейбола Николаевской области Василий Майер.

турнир имени Чайки

Так были заложены основы еще одной спортивной традиции в Николаеве: ежегодно осенью в День города проводить турнир по пляжному волейболу. Причем, не только на пляжах.

турнир имени Чайкитурнир имени Чайки

Как-то раз мы провели такой турнир в центре города . Завезли на площадку песок, а после соревнований все убрали. Так Николаев стал первым городом в Украине, где такие мероприятия проводят не только на пляжах, но и по европейскому обычаю в центре города. Ну, а после 2013 года этот уже традиционный турнир мы посвятили памяти его основателя.

турнир имени Чайкитурнир имени Чайки

Сегодняшние соревнования – это тоже своего рода начало новой традиции Впервые в спортивном зале университета имени Петра Могилы под патронатом партии «Наш край» и федерации волейбола Николаевской области проводится турнир не по пляжному, а по классическому волейболу, посвященный памяти Владимира Чайки.

Пожелать удачи пяти командам, принявшим участие в этом турнире, пришли ректор университета Леонид Клименко, сопредседатель партии «Наш край» в Николаеве Юрий Гранатуров и сын Владимира Дмитриевича Владислав Чайка.

Соревноваться за Кубок и призовые места в играх соревнования вышли команды Херсона, Черноморского судостроительного завода, «Зари»- «Машпроекта», Николаевского университета кораблестроения и университета имени Петра Могилы. Первая игра двух команд - ЧСЗ и НУК закончилась победой заводчан.

Николаевские болельщики активно поддерживали спортсменов. В зале царила непринужденная сердечная атмосфера, чему в немалой степени способствовали воспоминания тех, кто лично знал «народного мэра» и песня «Белые крылья», его визитная карточка, прозвучавшая на открытии турнира .

турнир имени Чайкитурнир имени Чайки

Как сказали организаторы этого спортивного праздника, состязания по классическому волейболу , посвященные памяти Владимира Чайки станут такими же традиционными, как и осенний турнир по пляжному волейболу на Кубок города.

турнир имени Чайки

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