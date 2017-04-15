Тайсон Фьюри: Кличко слишком стар, а Джошуа боксирует ради денег Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказал свое мнение относительно боксерского поединка между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа. Британский супертяж Тайсон Фьюри не понимает, почему боксерский поединок Владимир Кличко – Энтони Джошуа вызвал такой ажиотаж в мире спорта: "Кличко в свои 41 слишком стар, Джошуа боксирует ради того, чтобы стать миллиардером. Когда ты боксируешь только ради денег, это никогда не срабатывает - нужно любить свое дело", – сообщил экс-чемпион мира посредством социальной сети Twitter. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама