08.04.17 09:381310
Тайсон Фьюри: Кличко слишком стар, а Джошуа боксирует ради денег
|15.04.17 19:00
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Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказал свое мнение относительно боксерского поединка между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказал свое мнение относительно боксерского поединка между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.
Британский супертяж Тайсон Фьюри не понимает, почему боксерский поединок Владимир Кличко – Энтони Джошуа вызвал такой ажиотаж в мире спорта: "Кличко в свои 41 слишком стар, Джошуа боксирует ради того, чтобы стать миллиардером. Когда ты боксируешь только ради денег, это никогда не срабатывает - нужно любить свое дело", – сообщил экс-чемпион мира посредством социальной сети Twitter.