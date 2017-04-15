Фрэмптон сомневается, что сможет побить Ломаченко

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон рассказал, что хотел бы провести бой Василием Ломаченко.

Британский боксер Карл Фрэмптон поведал, что не против выйти в ринг с чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBO Василием Ломаченко. При этом он сомневается, что сможет добыть победу в данном противостоянии: "Я бы хотел драться с кем угодно в своей весовой категории и получить за это достойное вознаграждение. Люди мне говорят о Ригондо, но этот бой – не денежный.

Мне интересна встреча с Ломаченко. Он уникальный боец. Говоря откровенно, я не выиграю у него, но я бы хотел выйти с ним на ринг, он невероятный талант. Не думаю, что кто-то вообще сможет его побить, по крайней мере до тех пор, пока он не поднимется до полусреднего веса", – цитирует Карла Фрэмптона irishnews.com Напомним, ранее iSport.ua сообщал о том, что Андре Уорд включил Василия Ломаченко в число лучших боксеров.