НБА: Хьюстон разгромил Оклахому

17.04.17 09:37Сколько просмотров этой статьи113Сколько комментариев этой статьи0

Вашему вниманию результаты матчей первого раунда плей-офф НБА.

Вашингтон – Атланта 114:107 (25:29, 20:19, 38:28, 31:31)

Вашингтон: Уолл (32 + 14 передач), Бил (22), М-ф Моррис (21 + 7 подборов + 4 блок-шота), Гортат (14 + 10 подборов), Портер (10 + 9 подборов) – старт; Убре (11), Богданович (4), Дженнингс (0), Саторански (0), Смит (0).

Атланта: Шредер (25 + 9 передач), Миллсэп (19), Принс (14), Хардуэй (7 + 7 подборов), Ховард (7 + 14 подборов) – старт; Бэйзмор (12), Ильясова (9 + 9 подборов), Мускала (8), Данливи (4), Кальдерон (2).

Счет в серии: 1-0

Голден Стэйт – Портленд 121:109 (31:27, 25:29, 32:32, 33:21)

Голден Стэйт: Дюрэнт (32 + 10 подборов), Карри (29 + 5 потерь), Грин (19 + 12 подборов + 9 передач + 5 блок-шотов), Томпсон (15), Пачулия (4) – старт; Кларк (12), МакГи (6), Ливингстон (2), Игудала (2), Маккоу (0), МакАду (0), Уэст (0).

Портленд: Макколлум (41 + 8 подборов), Лиллард (34), Тернер (12 + 10 подборов), Харклесс (11), Вонле (2) – старт; Напьер (3), Крэбб (3), Коннотон (3), Амину (0), Ленард (0).

Счет в серии: 1-0

Бостон – Чикаго 102:106 (28:23, 18:25, 28:26, 28:32)

Бостон: Томас (33 + 6 передач + 6 потерь), Хорфорд (19 + 7 подборов + 8 передач), Брэдли (14), Краудер (9 + 8 подборов), Джонсон (5) – старт; Смарт (9 + 6 передач), Олиник (7), Браун (5), Грин (1), Жеребко (0), Зеллер (0).

Чикаго: Батлер (30 + 9 подборов + 5 потерь), Лопес (14 + 11 подборов), Рондо (12 + 7 подборов + 6 передач), Уэйд (11 + 6 передач), Миротич (4) – старт; Портис (19 + 9 подборов), Грант (6), Ципзер (6), Фелисио (4). Счет в серии: 0-1

Хьюстон – Оклахома-Сити 118:87 (27:29, 32:25, 30:20, 29:13)

Хьюстон: Харден (37 + 7 подборов + 9 передач), Беверли (21 + 10 подборов), Капела (14 + 7 подборов), Ариза (4), Андерсон (4 + 12 подборов) – старт; Нене (15), Уильямс (11), Гордон (8), Браун (3), Харрелл (1), Уильямс (0).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (22 + 11 подборов + 7 передач + 9 потерь), Роберсон (18 + 7 подборов), Оладипо (6), Адамс (6), Гибсон (5) – старт; Грант (10), Кантер (8), Кристон (5), Сабонис (4), Макдермотт (3), Коул (0), Абринес (0).

Счет в серии: 1-0

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