Юные футболистки Николаевской области выиграли чемпионат Украины в первой лиге

В Тернополе состоялся чемпионат Украины по футболу в первой лиге среди девушек до 14 лет.

15 команд были разбиты на четыре группы. Сборная Николаевской области выступала в группе «С».

Наша команда обыграла сборную Тернопольской области - 1:0 (гол: В. Тян), киевский «Атекс» - 3:1 (голы: Ю. Чернышова, В. Тян - 2) и «Багиру» из Лимана - 2:0 (голы: Л. Молодюк - 2) Сборная Николаевской области заняла в группе первое место. В полуфинале наши землячки одолели «Янтарочку» из Новояворовска Львовской области - 2:1 (голы: Д. Толстых, В. Тян), а в финале обыграли черниговскую «Юность» - 1:0 (гол: В. Тян).

Сборная Николаевской области завоевала золотые медали! Две футболистки отмечены индивидуальными наградами. Лучшим бомбардиром чемпионата стала Виолетта Тян - 5 голов, лучшим вратарем - Елизавета Шевченко.

В сборной Николаевской области играли Д. Толстых, В. Кравченко, Л. Игнатьева, Р. Левченко, А. Коваль, Д. Крук, И. Стрельцова, А. Чередниченко, В. Тян, Н. Новицкая (все – КДЮСШ «Спартак», Николаев, тренер В. Ефимако), Е. Шевченко, Ю. Чернышова, Д. Кремповская, Л. Молодюк (все – вознесенский «Памир», тренер А. Амелин).