В Николаеве кубок федерации по футзалу лишился «Фаворита»

17.04.17 11:58Сколько просмотров этой статьи126Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве продолжается розыгрыш Кубка федерации по футзалу. Турнир проходит отдельно для команд 2-4-х лиг и 5-7-х лиг чемпионата города.

Футзал. Кубок федерации. 2-4-е лиги. Третий круг. Первые матчи. «Широкий Лан» - «Маркони» - 4:5 (Белый, Васильев, Безуханыч, Чернецкий; Божко - 2, Ротко, Частоколяный, Ханжиев), BMW - Altior - 6:4 (Бабелюк - 2, Колосович, Железняков, Грищенко, Тараненко; Едалов - 3, Услов).

5-7-е лиги. Второй круг. Ответные матчи. «Легион» - «Ника-Тера-2» - 7:5 (Савчак - 2, Чаус, Басов, Кривошей, Дорофеев, Дашковский; Тисовский - 3, Крамаренко - 2), «Сталь» - Garage - 8:0 (Шостак - 4, Сядро - 3, Мискевич), «Фаворит» - «Шурино» - 1:3 (Мартынюк; Швец, Гончар, Лященко). В третий круг вышли «Легион», «Сталь», «Шурино».

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