Малиновский в Бельгии стал героем матча (видео)

17.04.17 13:06Сколько просмотров этой статьи127Сколько комментариев этой статьи0

Встреча двух украинских легионеров в чемпионате Бельгии обернулась разгромом одного из них.

Крупную победу на выезде со счетом 3:0 оформил Генк, одним из лидеров которого стал украинский полузащитник Руслан Малиновский. Его команда разгромила Кортрейк с его бывшим одноклубником по Шахтеру – Андреем Тотовицким. Причем Малиновский принял самое непосредственное участие в избиении.

Первый гол в матче украинец соорудил прямым ударом со штрафного – поверх стенки в угол ворот. Шла 34-я минута. А на 66-й он по высоченной дуге навесил от углового флажка – мяч опустился у дальней стойки, где уже караулил партнер, удвоивший преимущество.

Малиновский покинул поле на 73-й минуте, на 77-й Генк забил третий мяч. Тотовицкий сыграл 90 минут.

После трех туров плей-офф раунда Генк имеет девять очков и возглавляет таблицу группы B. Кортрейк – третий (четыре очка), а Локерен еще одного украинца – Сергея Болбата – пятый (два очка).

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