Скандал в чемпионате Франции: болельщики избили футболистов "Лиона" прямо на поле

Руководство пострадавшего клуба утверждает, что силу в отношении игроков также применили стюарды. "Бастии" грозит техническое поражение

Как сообщает "Комсомольская правда", громким скандалом ознаменовался 33-й тур французской Лиги 1. "Лион” приехал в гости к аутсайдеру чемпионата - “Бастии”, однако игра продлилась лишь один тайм, доиграть мачт не смогли из-за массовых беспорядков.

Первая стычка произошла перед началом матча — фанаты "Бастии" прорвались в техническую зону и пытались зацепить футболистов гостей. Инцидент удалось замять, и арбитр принял решение все же начать игру.

Но уже в перерыве ситуация вышла из-под контроля. На игроков "Лиона", которые разминались, напала группа болельщиков "Бастии", которые прорвались на поле. Ошеломленных футболистов, за которыми гналась толпа болельщиков, срочно завели в подтрибунные помещения. На второй тайм команда выходить отказалась.

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола утверждает, что ситуация куда серьезнее. "На видеозаписи повторной драки видно, что ответственность за нее несет офицер безопасности "Бастии" .

Удары получили Лопеш, Горгелен, Матета. Стюарды били наших ребят! Команда вернулась в раздевалку, и уже вопрос не стоял, продолжать матч или нет. Пришел прокурор города, мы написали заявления о побоях. Я видел жуткие вещи в коридоре на пути в раздевалку.

Но хочу отдать должное вратарю "Бастии" Жану-Луис Лека и президенту Жероними – они пытались защищать наших игроков. Офицер безопасности пришел, начал говорить, что матч можно продолжить, но его уже никто не слушал. И судья Амори Делерю принял решение. Сочувствую руководителям "Бастии", которых так подвели собственные болельщики", - цитирует руководителя клуба.

На момент остановки в матче счет открыт не был (0:0), но очевидно, что теперь "Бастии" грозит техническое поражение.