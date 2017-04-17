"Шахтер" приступил к подготовке к матчу с "Динамо"

17.04.17 17:04Сколько просмотров этой статьи174Сколько комментариев этой статьи0

Иван Ордец занимался по индивидуальной программе

Отдохнув после матча с "Олимпиком", "горняки" начали подготовку к центральному поединку 26-го тура украинской Премьер-лиги против киевского "Динамо".

Утром 17 апреля дончане провели сессию в Ворзеле. Футболисты, которые были задействованы в субботней игре, отработали в общей группе 60 минут, после чего отправились на восстановление.

Остальных ждала интенсивная полуторачасовая тренировка, построенная на тактических упражнениях. По-прежнему занимается индивидуально травмированный Иван Ордец. Украинское классико "Динамо" – "Шахтер" состоится 21 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 20:00.

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