"Шахтер" приступил к подготовке к матчу с "Динамо"

Иван Ордец занимался по индивидуальной программе

Отдохнув после матча с "Олимпиком", "горняки" начали подготовку к центральному поединку 26-го тура украинской Премьер-лиги против киевского "Динамо".

Утром 17 апреля дончане провели сессию в Ворзеле. Футболисты, которые были задействованы в субботней игре, отработали в общей группе 60 минут, после чего отправились на восстановление.

Остальных ждала интенсивная полуторачасовая тренировка, построенная на тактических упражнениях. По-прежнему занимается индивидуально травмированный Иван Ордец. Украинское классико "Динамо" – "Шахтер" состоится 21 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 20:00.