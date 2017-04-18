Хачериди рассказал о своей травме

Защитник "Динамо" Евгений Хачериди рассказал о своем восстановление от травмы, полученной в товарищеском матче с "Ворсклой".

Особо рассказывать пока нечего. Лечусь согласно предписанной программе реабилитации. Прохожу все необходимые процедуры. Постоянно занимаюсь в тренажерном зале, поддерживая в тонусе мышцы, которые сейчас можно нагружать.

Моя нога с травмированным коленом пока находится в лангете. Прохожу в ней, как минимум, до 26 апреля. Потом пройдут медобследование, и если все будет хорошо, то начнем разрабатывать ногу. И только потом можно будет приступить к пробежкам.

Мое возвращение на поле? Даже мне доктора этого пока не говорят - не хотят загадывать так далеко, - сказал Хачериди.