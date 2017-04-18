Шевченко: Посмотрим, как Динамо с новой тактикой сыграет против Шахтера Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился собственными ожиданиями от противостояния "Динамо" и "Шахтера", которое состоится уже в эту пятницу. Матч очень важный. Интересно будет посмотреть, ведь "Динамо" в последнее время немного изменило схему игры, тактику. Поэтому посмотрим, как сыграют с "Шахтером". Будет интересно посмотреть на этот матч, - сказал Шевченко в эфире телеканала "Футбол". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама