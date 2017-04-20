Украинская теннисистка стала послом швейцарского часового бренда

Первая ракетка Украины стала послом часового бренда Ulysse Nardin.

Элина Свитолина стала послом швейцарского бренда «Ulysse Nardin» — одного из старейших производителей часов в Европе, чья история ведется с 1846 года.

«Торговая марка «Ulysse Nardin» — это один из самых известных и прогрессивных часовых брендов, который пока не был представлен в теннисном мире. Наше агентство всегда старается подбирать для Элины Свитолиной ярких и эксклюзивных партнеров, которые любят и поддерживают спорт, а также являются одними из лидеров в своем сегменте мирового рынка», — говорит директор агентства Top Five Стефан Гуров.

Также, по словам Патрика Хоффманна, исполнительного директора компании, когда он познакомился со спортсменкой, то обнаружил в ней не только талант, но и сильный характер в паре с обаянием и женственностью. Именно неординарная личность Свитолиной подтолкнула к сотрудничеству.