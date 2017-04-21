Лига Европы: кто прошел в полуфинал

21.04.17 09:32Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня ночью, 21 апреля, определились участники полуфинала Лиги Европы.

Сильнее своих соперников в четвертьфинале оказались "Манчестер Юнайтед", "Аякс", "Лион" и "Сельта".

Жеребьевка 1/2-й финала Лиги Европы состоится сегодня, 21 апреля, в швейцарском Ньоне, в 14:00 по киевскому времени.

Первый матчи полуфинальной стадии пройдут 4 мая, ответные - 11 мая.

Кроме этого, будет определено, победитель какого полуфинала будет считаться номинальным хозяином финального матча.

Финал Лиги Европы сезона 2016/17 состоится 24 мая в Стокгольме на стадионе "Френдс Арена".

Похожие новости

14.03.17 09:19Челси выбил Манчестер Юнайтед из четвертьфинала Кубка Англии

10.03.17 08:551/8 Лиги Европы: "Манчестер Юнайтед" не сумел обыграть "Ростов"

28.02.17 11:38"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Фабрегаса

17.02.17 10:14В Николаевской баскетбольной лиге «Нико-Баскет-СДЮСШОР №4» обыграл «Зорю-Машпроект»

24.03.09 14:44Золото Европы у николаевской «Рыси»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика