Лига Европы: кто прошел в полуфинал Сегодня ночью, 21 апреля, определились участники полуфинала Лиги Европы. Сильнее своих соперников в четвертьфинале оказались "Манчестер Юнайтед", "Аякс", "Лион" и "Сельта". Жеребьевка 1/2-й финала Лиги Европы состоится сегодня, 21 апреля, в швейцарском Ньоне, в 14:00 по киевскому времени. Первый матчи полуфинальной стадии пройдут 4 мая, ответные - 11 мая. Кроме этого, будет определено, победитель какого полуфинала будет считаться номинальным хозяином финального матча. Финал Лиги Европы сезона 2016/17 состоится 24 мая в Стокгольме на стадионе "Френдс Арена". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама