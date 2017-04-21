08.04.17 09:381310
Лига Европы: кто прошел в полуфинал
|21.04.17 09:32
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Сегодня ночью, 21 апреля, определились участники полуфинала Лиги Европы.
Сегодня ночью, 21 апреля, определились участники полуфинала Лиги Европы.
Сильнее своих соперников в четвертьфинале оказались "Манчестер Юнайтед", "Аякс", "Лион" и "Сельта".
Жеребьевка 1/2-й финала Лиги Европы состоится сегодня, 21 апреля, в швейцарском Ньоне, в 14:00 по киевскому времени.
Первый матчи полуфинальной стадии пройдут 4 мая, ответные - 11 мая.
Кроме этого, будет определено, победитель какого полуфинала будет считаться номинальным хозяином финального матча.
Финал Лиги Европы сезона 2016/17 состоится 24 мая в Стокгольме на стадионе "Френдс Арена".