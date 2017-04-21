«Нико-Баскет-СДЮСШОР №4» вышел в финал Николаевской баскетбольной лиги

21.04.17 10:55Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

Продолжается розыгрыш кубка Николаевской баскетбольной лиги.

Кубок НБЛ. 1/2 финала. 20 апреля. «Нико-Баскет-СДЮСШР №4» (Николаев) – Mdem (Николаев) - 80:75 (Хохоник - 24, Козанчук - 16, Мальцев - 14, Заремба - 12, Штанько - 6, Берестнев, Яворский - по 4; Михайлов - 22, Шепиль - 20, Король - 16, Лубинец - 12, Ганжа, Аксенов - по 2, Купрейчук - 1). Команда Валентина Берестнева вышла в финал. Во втором полуфинале кубка НБЛ 29 апреля сыграют «Легион» и СБУ.

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