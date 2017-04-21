«Нико-Баскет-СДЮСШОР №4» вышел в финал Николаевской баскетбольной лиги Продолжается розыгрыш кубка Николаевской баскетбольной лиги. Кубок НБЛ. 1/2 финала. 20 апреля. «Нико-Баскет-СДЮСШР №4» (Николаев) – Mdem (Николаев) - 80:75 (Хохоник - 24, Козанчук - 16, Мальцев - 14, Заремба - 12, Штанько - 6, Берестнев, Яворский - по 4; Михайлов - 22, Шепиль - 20, Король - 16, Лубинец - 12, Ганжа, Аксенов - по 2, Купрейчук - 1). Команда Валентина Берестнева вышла в финал. Во втором полуфинале кубка НБЛ 29 апреля сыграют «Легион» и СБУ. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама