Знаменитый бегун Мо Фара научил украинку своему фирменному жесту

Легкоатлетка Ольга Ляховая в США тренируется на однои стадионе с легендарным британцем

Украинская легкоатлетка Ольга Ляховая тренируется в американском городе Коттонвуд. 25-летняя спортсменка специализируется в беге на 800 метров.

В одной из социальных сетей Ольга похвасталась совместным фото с четырехкратным олимпийским чемпионом британцем Мо Фара. "Он к нам подошел поговорить, и воспользовалась случаем", – прокомментировала спортсменка. На фото спортсмены изображают фирменный жест Фара.

Напомним, что Ляховая принимала участие в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В беге на 800 метров Ольга заняла итоговое 49-е место.