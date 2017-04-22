Знаменитый бегун Мо Фара научил украинку своему фирменному жесту

22.04.17 12:18Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Легкоатлетка Ольга Ляховая в США тренируется на однои стадионе с легендарным британцем

Украинская легкоатлетка Ольга Ляховая тренируется в американском городе Коттонвуд. 25-летняя спортсменка специализируется в беге на 800 метров.

В одной из социальных сетей Ольга похвасталась совместным фото с четырехкратным олимпийским чемпионом британцем Мо Фара. "Он к нам подошел поговорить, и воспользовалась случаем", – прокомментировала спортсменка. На фото спортсмены изображают фирменный жест Фара.

Напомним, что Ляховая принимала участие в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В беге на 800 метров Ольга заняла итоговое 49-е место.

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