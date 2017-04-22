08.04.17 20:441930
Знаменитый бегун Мо Фара научил украинку своему фирменному жесту
|22.04.17 12:18
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Легкоатлетка Ольга Ляховая в США тренируется на однои стадионе с легендарным британцем
Легкоатлетка Ольга Ляховая в США тренируется на однои стадионе с легендарным британцем
Украинская легкоатлетка Ольга Ляховая тренируется в американском городе Коттонвуд. 25-летняя спортсменка специализируется в беге на 800 метров.
В одной из социальных сетей Ольга похвасталась совместным фото с четырехкратным олимпийским чемпионом британцем Мо Фара. "Он к нам подошел поговорить, и воспользовалась случаем", – прокомментировала спортсменка. На фото спортсмены изображают фирменный жест Фара.
Напомним, что Ляховая принимала участие в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В беге на 800 метров Ольга заняла итоговое 49-е место.