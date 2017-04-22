Бурсак - Рамирес: где и когда смотреть бой

22.04.17 15:45Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Украинский боксер Макс Бурсак будет бороться за титул чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBO с мексиканцем Хильберто Рамиреса.

Поединок состоится 23 апреля с 5:00 по Киеву.

Бой можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале "Интер" (начало трансляции - в 05:00 по киевскому времени).

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