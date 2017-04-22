08.04.17 20:441930
Бурсак - Рамирес: где и когда смотреть бой
|22.04.17 15:45
|63
|0
Украинский боксер Макс Бурсак будет бороться за титул чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBO с мексиканцем Хильберто Рамиреса.
Украинский боксер Макс Бурсак будет бороться за титул чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBO с мексиканцем Хильберто Рамиреса.
Поединок состоится 23 апреля с 5:00 по Киеву.
Бой можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале "Интер" (начало трансляции - в 05:00 по киевскому времени).