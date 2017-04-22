МФК "Николаев" одержал важнейшую победу под дождем в Сумах

22.04.17 17:38Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

В чемпионатах независимой Украины пути команд и их предшественников пересекались 25 раз. Николаевские футболисты выиграли 13 матчей, сумские - семь.

В игре первого круга уверенную победу со счетом 4:0 одержали игроки МФК «Николаев». Мячи забили Ковалев, Рогозинский, Кошелюк и Муховиков.

Как и накануне той встречи соперников в турнирной таблице разделяют всего лишь два очка. Автор четвертого гола полузащитник Антон Муховиков ныне выступает в ФК «Сумы». Компанию ему составляют еще два экс-николаевца - 36-летний голкипер Артем Штанько и защитник Александр Стеценко.

22 апреля, Сумы, стадион «Юбилейный». 260 зрителей.

Арбитры: В. Копиевский (Кропивницкий), А. Либстер (Луганск), С. Наскалов (Мукачево). Четвертый арбитр: Д. Панчишин (Харьков). Наблюдатель арбитража: Г. Бич (Киев).

Голы: Берко (24’) - 0:1, Берко (28’) - 0:2, Яровенко (48’) - 1:2.

Предупреждения: Жук (20’), Крапивной (87’); Сартина (18’), Ковалев (76’), Назаренко (86’).

Похожие новости

13.04.17 17:45В мэрии считают, что МФК «Николаев» в два раза завысил цены на билеты на матч с «Динамо»

19.02.17 08:52Николаевская прыгунья в высоту Оксана Окунева стала в Сумах чемпионкой Украины

17.02.17 11:25В Николаеве состоится собрание ветеранов ОВД

16.02.17 10:40Газовщики Николаева заверили, что ничего не домешивают в газ

09.02.17 21:00К выходным дням в Николаеве потеплеет, - синоптики

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 22.04.2017

Закругление верхнее-левое

20:39Одесский мэр показал как умеет драться на ринге: опубликовано видео

20:28Николаевский депутат претендует на должность судьи в составе Верховного Суда

20:12В Николаеве состоялся спортивный полумарафон

19:57В Армении зарезали российского военного

19:37В Украине 23-25 апреля ожидаются заморозки

19:21В ДТП погиб один из сильнейших тренеров мира по боксу

19:08С начала года украинцев стало меньше на 43 тыс. человек

18:53Ольга Бузова в новом клипе сожгла свадебное платье (видео)

18:47Суд отпустил фигуранта по делу Мартыненко

18:35Завтра поминальный день: насколько Николаев готов к этому дню (видео)

18:20Это несложное упражнение заменит утренний кофе

18:05"Власти" Крыма отказались выполнять требование суда ООН

17:53Сегодня во Франции стартовали президентские выборы

17:38МФК "Николаев" одержал важнейшую победу под дождем в Сумах

17:25Украинские военные обезвредили "боевиков" на границе с Крымом (видео)

17:14Чем подкормить клубнику весной для хорошего урожая

17:00В ООН сделали серьезное заявление по сирийской провинции

16:46Немецких овчарок научили диагностировать рак груди

16:39Комиссия Николаевского облсовета перенесла вопрос Невенчанного (видео)

16:27В Афганистане талибы убили 150 человек во время молитвы

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 20:441930

Ученые NASA назвали 5 планет, подходящих для жизни человека

08.04.17 21:001800

Названы лучшие города мира для гурманов

09.04.17 00:4912110

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

09.04.17 07:451500

Сутки в АТО: 59 обстрелов, четыре раненых

Самые читаемые

18.04.17 18:5327140

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4912110

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228560

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:005670

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика