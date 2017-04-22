МФК "Николаев" одержал важнейшую победу под дождем в Сумах

В чемпионатах независимой Украины пути команд и их предшественников пересекались 25 раз. Николаевские футболисты выиграли 13 матчей, сумские - семь.

В игре первого круга уверенную победу со счетом 4:0 одержали игроки МФК «Николаев». Мячи забили Ковалев, Рогозинский, Кошелюк и Муховиков.

Как и накануне той встречи соперников в турнирной таблице разделяют всего лишь два очка. Автор четвертого гола полузащитник Антон Муховиков ныне выступает в ФК «Сумы». Компанию ему составляют еще два экс-николаевца - 36-летний голкипер Артем Штанько и защитник Александр Стеценко.

22 апреля, Сумы, стадион «Юбилейный». 260 зрителей.

Арбитры: В. Копиевский (Кропивницкий), А. Либстер (Луганск), С. Наскалов (Мукачево). Четвертый арбитр: Д. Панчишин (Харьков). Наблюдатель арбитража: Г. Бич (Киев).

Голы: Берко (24’) - 0:1, Берко (28’) - 0:2, Яровенко (48’) - 1:2.

Предупреждения: Жук (20’), Крапивной (87’); Сартина (18’), Ковалев (76’), Назаренко (86’).