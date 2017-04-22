В Николаеве состоялся спортивный полумарафон

В субботу, 22 апреля, порядка полтысячи горожан приняли участие в "Николаевском полумарафоне". Попробовать свои силы, каждый из зарегистрированных участников, мог как и на небольших дистанциях - до 5 километров, так и на настоящей полумарафонской - 21 километр.

Забег стартовал на пересечении улиц Соборной и Адмиральской, сообщает корреспондент 0512.

Затем участники пробежали в сторону парка "Пролетарского". Обежав вокруг него, николаевцы направились к комплексу ЧНУ им. Петра Могилы и вернулись обратно на Адмиральскую. Далее маршрут проходил вокруг здания николаевского городского совета и предусматривал поворот обратно на площадь Соборную.

В забеге на 5 километров приняли участие первые лица города и области. Так, на "забег" согласились губернатор Николаевской области Алексей Савченко и мэр Александр Сенкевич.

Более того, на марафон пришли и все заместители главы ОГА: Вячеслав Бонь, Виталий Киндратив, Александр Кушнир и Валентин Гайдаржи.

Также, в марафоне участвовали николаевские спортсмены, депутаты, общественники, бизнесмены и просто все желающие николаевцы.

По итогам забега, победители были награждены ценными подарками и денежными вознаграждениями.