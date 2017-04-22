08.04.17 20:441930
В Николаеве состоялся спортивный полумарафон
|22.04.17 20:12
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В субботу, 22 апреля, порядка полтысячи горожан приняли участие в "Николаевском полумарафоне". Попробовать свои силы, каждый из зарегистрированных участников, мог как и на небольших дистанциях - до 5 километров, так и на настоящей полумарафонской - 21 километр.
В субботу, 22 апреля, порядка полтысячи горожан приняли участие в "Николаевском полумарафоне". Попробовать свои силы, каждый из зарегистрированных участников, мог как и на небольших дистанциях - до 5 километров, так и на настоящей полумарафонской - 21 километр.
Забег стартовал на пересечении улиц Соборной и Адмиральской, сообщает корреспондент 0512.
Затем участники пробежали в сторону парка "Пролетарского". Обежав вокруг него, николаевцы направились к комплексу ЧНУ им. Петра Могилы и вернулись обратно на Адмиральскую. Далее маршрут проходил вокруг здания николаевского городского совета и предусматривал поворот обратно на площадь Соборную.
В забеге на 5 километров приняли участие первые лица города и области. Так, на "забег" согласились губернатор Николаевской области Алексей Савченко и мэр Александр Сенкевич.
Более того, на марафон пришли и все заместители главы ОГА: Вячеслав Бонь, Виталий Киндратив, Александр Кушнир и Валентин Гайдаржи.
Также, в марафоне участвовали николаевские спортсмены, депутаты, общественники, бизнесмены и просто все желающие николаевцы.
По итогам забега, победители были награждены ценными подарками и денежными вознаграждениями.