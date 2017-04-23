Знаменитый украинский тренер жестко раскритиковал киевское "Динамо"

Экс-наставник "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич дал комментарий относительно матча "Динамо"-"Шахтер" (0:1).

По мнению известного тренера, футболисты "Шахтера" индивидуально намного сильнее своих коллег из "Динамо", поэтому нет никаких сомнений в том, что "горняки" являются лучшей командой в стране на сегодняшний день.

"Понятно, кто первый, кто — второй. Киевлянам нужно готовиться к Лиге чемпионов, но с такой игрой в Европе делать нечего. Даже квалификацию пройти будет очень сложно", - подчеркнул авторитетный специалист.

В "Динамо" , считает тренер, за последние полтора года прошли разительные перемены, которые не идут на пользу клубу. Из действующих игроков Мирон Богданович выделяет только Ярмоленко, Виду и Гармаша.

По поводу последнего тренер считает, что у Дениса есть талант, но он тратит слишком много времени на ненужные споры с арбитром. Если Гармаш не исправит свои ошибки - путь в сборную ему закрыт, добавляет Маркевич.