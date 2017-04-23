09.04.17 17:491800
Бурсак-Рамирес: украинский боксер прокомментировал поражение
|23.04.17 12:45
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Украинский боксер Макс Бурсак не смог завоевать титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе, уступив единогласным решением судей обладателю этого титула мексиканцу Гильберто Рамиресу.
Украинский боксер Макс Бурсак не смог завоевать титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе, уступив единогласным решением судей обладателю этого титула мексиканцу Гильберто Рамиресу.
В комментарии podrobnosti.ua Бурсак сообщил, что "не смог пристроиться к сопернику", который в этот вечер, по мнению боксера, был сильнее.
Отметим, что украинец делал все, что мог, но преимущество Рамиреса в росте, длине рук, технике и скорости оказалось слишком большим для нашего боксера.
Напомним, поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых все судьи единогласно отдали победу Рамиресу со счетом 120-106.