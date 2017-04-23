«Легион» вышел в полуфинал Николаевской баскетбольной лиги В чемпионате Николаевской баскетбольной лиги (НБЛ) продолжаются поединки плей-офф. Плей-офф. Второй раунд. Первые матчи. 19 апреля. Nkings - «Легион» - 56:79 (Киселев - 20, Василюха - 9, Дорощенко - 8, Бобров - 6, Ковтуненко - 5, Андрияшевский - 4, Алексеев, Гуменков - по 2; Осипов - 24, Норенко - 22, Сильковский - 17, Дмитренко - 12, Пастушенко - 4). 22 апреля. СБУ - «Зоря-Машпроект» - 63:79 (Сапонько - 28, Войтович - 16, Шиманский - 13, Кица - 6; Коровин - 22, Павенский - 18, Киселев - 14, Старостенко - 9, Ракович, Дмитриев - по 8). Ответные матчи. 22 апреля. «Легион» - Nkings - 72:57 (Осипов - 14, Сильковский - 13, Гаркуша - 12, Дмитренко - 11, Пастушенко - 10, Сластин - 9, Теселкин - 3; Василюха - 14, Бобров, Андрияшевский, Гуменков - по 10, Алексеев - 6, Хлопинский - 5, Ухмановский - 2). Победители пар определяются по итогам двух поединков. В полуфинале «Легион» сыграет с херсонской «Авто-Плазой», а победитель пары СБУ - «Зоря-Машпроект» - с «Нико-Баскет-СДЮСШОР №4». Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама