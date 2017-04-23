Соревнования по баскетболу среди юниорок В Николаеве, 21 апреля в спорткомплексе «Надежда» состоялись заключительные соревнования по баскетболу среди юниорок (2005-2006 г.р.). В спортивном турнире принимали участие команды из Херсона, Харькова и Николаева. Первая игра состоялась с юными херсонцами, николаевские спортсменки одержали победу со счетом 65:45. Во второй игре нашим девушкам повезло меньше, они проиграли со счетом 62:22. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама