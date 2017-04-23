09.04.17 17:491800
Соревнования по баскетболу среди юниорок
|23.04.17 13:14
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В Николаеве, 21 апреля в спорткомплексе «Надежда» состоялись заключительные соревнования по баскетболу среди юниорок (2005-2006 г.р.).
В Николаеве, 21 апреля в спорткомплексе «Надежда» состоялись заключительные соревнования по баскетболу среди юниорок (2005-2006 г.р.).
В спортивном турнире принимали участие команды из Херсона, Харькова и Николаева.
Первая игра состоялась с юными херсонцами, николаевские спортсменки одержали победу со счетом 65:45.
Во второй игре нашим девушкам повезло меньше, они проиграли со счетом 62:22.