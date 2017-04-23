Николаевский боксер Дмитрий Самбура выиграл юношеский турнир в Белой Церкви В Белой Церкви состоялся всеукраинский юношеский турнир по боксу памяти летчика-космонавта Павла Поповича. Николаевец Дмитрий Самбура в весовой категории до 64 кг на пути к финалу победил полтавчанина Давыда Резникова, харьковчанина Дениса Рипко и виннитчанина Романа Патратия. В финале он не оставил шансов львовянину Дмитрию Куле и завоевал золотую медаль. Дмитрия Самбуру тренирует заслуженный тренер Украины Владимир Букалов. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама