10.04.17 07:581630
Николаевский боксер Дмитрий Самбура выиграл юношеский турнир в Белой Церкви
|23.04.17 17:56
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В Белой Церкви состоялся всеукраинский юношеский турнир по боксу памяти летчика-космонавта Павла Поповича.
В Белой Церкви состоялся всеукраинский юношеский турнир по боксу памяти летчика-космонавта Павла Поповича.
Николаевец Дмитрий Самбура в весовой категории до 64 кг на пути к финалу победил полтавчанина Давыда Резникова, харьковчанина Дениса Рипко и виннитчанина Романа Патратия. В финале он не оставил шансов львовянину Дмитрию Куле и завоевал золотую медаль.
Дмитрия Самбуру тренирует заслуженный тренер Украины Владимир Букалов.