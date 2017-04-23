Николаевский боксер Дмитрий Самбура выиграл юношеский турнир в Белой Церкви

23.04.17 17:56Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

В Белой Церкви состоялся всеукраинский юношеский турнир по боксу памяти летчика-космонавта Павла Поповича.

Николаевец Дмитрий Самбура в весовой категории до 64 кг на пути к финалу победил полтавчанина Давыда Резникова, харьковчанина Дениса Рипко и виннитчанина Романа Патратия. В финале он не оставил шансов львовянину Дмитрию Куле и завоевал золотую медаль.

Дмитрия Самбуру тренирует заслуженный тренер Украины Владимир Букалов.

Похожие новости

11.03.17 16:26Аудиторская служба нашла в николаевском ЖКП «Південь» нарушений почти на 1,5 миллиона гривен

09.03.17 09:18Департамент ЖКХ возобновил обучение граждан по вопросам ОСМД

23.02.17 14:08Депутатская комиссия по "этике" даст оценку действиям николаевского нардепа Жолобецкого

05.02.17 14:09За что могут забрать субсидию: будет новый закон и перерасчет «скидки»

01.02.17 13:48Николаевские дороги: деньги на ветер?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 23.04.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Ученые нашли эффективный способ улучшения памяти

20:22Два николаевских вуза вошли в список лучших университетов Украины

20:03Миллион гривен «наличкой» и пять квартир: что задекларировал депутат Николаевского горсовета Горбуров

19:45В Николаевской ОГА хотят возродить коммунальное архитектурно-планировочное бюро

19:33Порошенко анонсировал создание Центров психологической реабилитации участников АТО при поддержке НАТО

19:07Украина прекратит поставки электричества в ЛНР

18:50Количество обращений за субсидиями сократилось на 1,5%

18:38Первые результаты голосования на выборах президента Франции

18:16В Украине появился «хоккейный городок»

17:56Николаевский боксер Дмитрий Самбура выиграл юношеский турнир в Белой Церкви

17:38Кличко: Знаю, что я андердог, но мне это нравится

17:25"Сенкевич, твое бездействие уже два года ломает мою ходовую", - николаевский бизнесмен

17:01Чай спасает от старческого слабоумия

16:43Жестокость среди подростков объясняется невниманием родителей

16:27Солнечное сердце: на одесском пирсе появилась памятник любви

16:14В Одессе разбили автомобиль за три миллиона гривен

15:57«Легион» вышел в полуфинал Николаевской баскетбольной лиги

15:43Николаевский депутат от БПП хранит «наличкой» 7,1 миллиона и владеет 10-ю АЗС

15:29В Австралии и Великобритании роботы производят корма

15:15В Британии требуют запретить хиджабы

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.04.17 07:581630

В зоне АТО за сутки ранены два бойца – штаб

10.04.17 08:001580

Вчора до Миколаєва із зони АТО повернулись бійці Нацгвардії

10.04.17 08:051870

Курс валют на 10 апреля

10.04.17 08:161860

В Мелитополе нашли клад царских времен

Самые читаемые

18.04.17 18:5327520

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:228930

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:005960

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:014930

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика