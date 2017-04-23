Кличко: Знаю, что я андердог, но мне это нравится

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что ничуть не огорчен от статуса аутсайдера в предстоящем бою против Энтони Джошуа.

"В данном бою на Энтони Джошуа оказывается давление. Он должен нокаутировать меня, как и обещал. Должен впечатлить всех и показать, на что он способен. Все это оказывает на него огромное давление. Он может судить обо всем только по своим знаниям. За его плечами 18 боев, и на этом базируется его опыт.

Что касается меня, то мне не нужно защищать титулы, не нужно думать о рекордах. Я просто буду наслаждаться происходящим в ринге и окружающей атмосферой. Я хочу удивить самого себя своими возможностями и именно этим я одержим. Знаю, что я андердог, но мне нравится это. Я соскучился по этим ощущениям" – рассказал Владимир Кличко в интервью The Telegraph.

Боксерский поединок Владимир Кличко – Энтони Джошуа состоится 29 апреля в городе Лондон.