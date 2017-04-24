Джошуа заявил, что устроит Кличко ад на ринге

Британский боксер Энтони Джошуа выразил уверенность, что сможет выиграть у украинца Владимира Кличко 29 апреля в Лондоне.

Джошуа отметил, что в начале боя "будет расслабленным, будет анализировать все, что пытается делать Кличко", а потом "найдет себя и свой ритм". Боксер добавил, что не является бойцом, который "просто разбрасывается ударами". Джошуа сказал, что ему может понадобиться 3–4 раунда, чтобы "понять Кличко". Боксер пообещал, что "устроит ад" после того, как ему удастся это сделать.

Британец выразил уверенность, что победит украинского спортсмена. Поединок Кличко с Джошуа состоится в конце апреля в Лондоне. На кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO. "Вживую" за боем на стадионе "Уэмбли" смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

В случае победы над Джошуа Владимир Кличко сможет вернуть три из пяти чемпионских поясов, которых он лишился в бою против Фьюри: IBF, WBA и IBO. Принадлежавший Владимиру пояс чемпиона WBO в конце 2016 года завоевал новозеландский боксер Джозеф Паркер.

Звание чемпиона по версии журнала The Ring сейчас у Тайсона Фьюри, Кличко идет следом за ним. Чтобы вернуть звание чемпиона, Кличко должен или победить Фьюри, или победить Деонтея Уайлдера (второй после украинца в рейтинге).

В случае поражения украинца Джошуа к своему поясу чемпиона IBF добавит вакантные титулы чемпиона WBA и IBO.