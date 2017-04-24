Николаевский каратист просит помощи у меценатов, чтобы принять участие в международных соревнованиях

Николаевская областная федерация Киокусин-будо карате нуждается в помощи меценатов и неравнодушных к спорту горожан для возможности представить Украину международных соревнованиях.

28-29 мая 2017 года в Сибиу (Румыния) состоится 5-й Чемпионат Мира по Киокушин карате версии ИФК. 25-26 ноября 2017года в Токио (Япония) состоится третий Открытый Объединенный Чемпионат Мира по Киокушин карате по версии КВЮ.

Расходы на поездку в Румынию составляют - 10 тысяч гривен. Расходы на поездку в Японию - 45 тысяч гривен.

Представлять Николаев на международной арене должен Андрей Гишко - член сборной команды Украины ИФК и КВЮ на эти Чемпионаты Мира. Послужной список наград Андрея за время участия в детско-юношеских турнирах составляет более 100-та медалей разного достоинства, преимущественно золотых.

К сожалению, Федерация не располагает средствами для отправки Андрея турниры и обращается с просьбой помочь нашему спортсмену.

Приват-банк – 5168 7423 5943 7096 Гишко Виталий Валерьевич Номер телефона тренера - 098-901-03-68 Гишко Виталий Валериевич.