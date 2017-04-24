Украинские боксеры выиграли девять золотых медалей на турнире Мангера

В Херсоне закончился XII Международный турнир класса А, посвященный памяти Николай Мангера.

В Херсоне прошел один из самых престижных боксерских турниров в Украине - ХII Международный турнир по боксу среди мужчин класса А, посвященный памяти мастера спорта СССР Николаю Мангеру.

Участие в нынешних соревнованиях принимали сильнейшие спортсмены Украины, а также боксеры из Азербайджана, Молдовы и Турции.

Украинская сборная выиграла девять золотых медалей в десяти категориях. Победителями соревнований стали Назар Куротчин (49 кг), Дмитрий Замотаев (52 кг), Юрий Шестак (60 кг), Тимур Беляк (64 кг), Евгений Барабанов (69 кг), Валерий Харламов (75 кг), Владимир Скрипка (81 кг), Дмитрий Лисовой (91 кг), Виктор Выхрыст (свыше 91 кг).

Вероятнее всего, именно эти боксеры войдут в состав сборной Украины на чемпионат Европы, который в июне пройдет в Харькове.