11.04.17 22:052030
Марадона: Между мной и Месси не может быть сравнений
|25.04.17 16:25
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Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона считает невозможными сравнения между ним и форвардом национальной команды Лионелем Месси. Последнего нередко сравнивали с Марадоной и другими выдающимися футболистами.
Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона считает невозможными сравнения между ним и форвардом национальной команды Лионелем Месси. Последнего нередко сравнивали с Марадоной и другими выдающимися футболистами.
- Я сделал свою карьеру и много наслаждался на поле. Теперь то же самое должен делать Лео. Между мной и Месси не может быть сравнений, - сказал Марадона в интервью аргентинскому радио.