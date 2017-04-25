Марадона: Между мной и Месси не может быть сравнений Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона считает невозможными сравнения между ним и форвардом национальной команды Лионелем Месси. Последнего нередко сравнивали с Марадоной и другими выдающимися футболистами. Я сделал свою карьеру и много наслаждался на поле. Теперь то же самое должен делать Лео. Между мной и Месси не может быть сравнений, - сказал Марадона в интервью аргентинскому радио. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама